Клітинка - тренд 2026: Андре Тан пояснив, чому цей принт знову в моді

П'ятниця 30 січня 2026 11:37
Клітинка - тренд 2026: Андре Тан пояснив, чому цей принт знову в моді Клітинка стає головним принтом нового сезону (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Андре Тан

Принт клітинка знову повертається у моду й тренди 2026 року. Український дизайнер Андре Тан пояснив, чому цей візерунок знову з’являється на подіумах, у street-style та соцмережах, а також які варіанти клітинки будуть найактуальнішими в новому сезоні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.

Клітинка на подіумах і в повсякденному стилі

Повернення клітинки вже помітне у колекціях світових брендів і в образах fashion-інфлюенсерів. У 2026 році, за прогнозом дизайнера, домінуватимуть два основні напрями цього принта.

Перший - шотландська клітинка (тартан). Вона яскрава, зухвала, контрастна і відсилає до естетики Vivienne Westwood. Така клітинка стає акцентом образу і підходить тим, хто не боїться привертати увагу.

Другий напрям - більш стриманий варіант клітинки від Burberry. Це класичний, спокійний принт, який легко інтегрується у базовий гардероб і підходить для повсякденних луків у стилі easy-mix.

Клітинка - тренд 2026: Андре Тан пояснив, чому цей принт знову в модіАндре Тан про трендовий принт у клітинку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чому клітинка знову в тренді

Як пояснює Андре Тан, секрет популярності клітинки полягає в її універсальності. Вона поєднує класичну моду та сучасні тренди, дозволяючи створювати образи в різних стилях - від спортивного до елегантного.

Клітинка добре працює як у total look, так і в ролі одного акцентного елементу.

Крім того, цей принт легко адаптується до різних сезонів і типів фігури, що робить його особливо привабливим для масової аудиторії.

Клітинка - тренд 2026: Андре Тан пояснив, чому цей принт знову в модіКлітинка - тренд 2026 (скриншот)

Як виглядає тренд на практиці

В елегантному варіанті клітинка з’являється у вигляді максіспідниці в темну червоно-чорну клітинку, поєднаної з чорним верхом і лаконічною сумкою.

У брендовому total look - тренч і кепка у впізнавану бежеву клітинку, що відсилає до спадщини Burberry.

Для повсякденного стилю дизайнери пропонують вільну червону сорочку в клітинку, накинуту поверх білого топа з блакитними джинсами.

Клітинка - тренд 2026: Андре Тан пояснив, чому цей принт знову в модіТан назвав трендовий принт 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Як стилізувати клітинку у 2026 році

За порадою Андре Тана, найпростіший спосіб носити клітинку - поєднувати її з базовими речами: білою футболкою, джинсами або однотонним верхом. Для сміливіших модників актуальні комбінації з яскравими аксесуарами або незвичними фактурами.

Серед актуальних образів - класичний casual із картатою сорочкою, елегантний вечірній "лук" із довгою спідницею в тартан та подіумний стиль із подовженим пальтом у велику клітинку природних відтінків.

Усе це підтверджує: у 2026 році клітинка стає повноцінною мовою моди, а не тимчасовим трендом.

Клітинка - тренд 2026: Андре Тан пояснив, чому цей принт знову в моді

Тан про принт клітинку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Читайте РБК-Україна в Google News
