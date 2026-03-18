Соломія Вітвіцька показала універсальний образ на весну: як його повторити

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька з’явилася на публічному заході у стильному весняному образі з акцентним жакетом. Її "лук" можна назвати універсальним, адже його легко адаптувати для повсякденного гардероба.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Деталі образу телеведучої

Соломія обрала жакет oversize із чіткою лінією плеча та класичними лацканами. Яскравий рожевий відтінок миттєво привертає увагу та освіжає образ, додаючи динаміки навіть до базового гардеробу.

Щоб не перевантажити аутфіт, ведуча поєднала жакет із чорною спідницею довжини максі, в яку заправила лаконічну сорочку. Така база створює ідеальний фон для фуксії, роблячи образ одночасно стриманим і статусним.

Взуття та аксесуари доповнюють образ без перебору: шкіряні ботильйони з гострим носком візуально витягують силует, а невелика сумка-кросбоді на широкому ремені додає нотку casual та сучасного комфорту.

Вітвіцька показала новий образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Як повторити такий образ

Гра на контрастах

Яскравий жакет найкраще поєднується з монохромною базою. Якщо чорний здається занадто важким, його можна замінити графітовим, темно-синім або молочним кольором.

Правильний оверсайз

Обираючи жакет "з чоловічого плеча", слідкуйте, щоб він сидів вільно, але не приховував фігуру повністю. Важливо знайти баланс між комфортом і елегантністю.

Універсальність у поєднаннях

Такий жакет можна носити не лише з сукнями.

Він ідеально поєднується з:

блакитними джинсами та білою футболкою для повсякденних прогулянок;

класичними штанами-палаццо для офісу або ділових зустрічей;

спідницями міді та легкими топами для вечірніх виходів.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Чому колір фуксія актуальний цього сезону

Відтінки рожевого та фуксії залишаються у топі весняних колекцій, оскільки символізують енергію та впевненість. Жакет такого кольору - це найпростіший спосіб "оживити" базовий гардероб та перетворити його на стильний стрітстайл-образ.

Модні експерти наголошують, що яскраві верхні речі не тільки додають кольору в повсякденне життя, а й допомагають створювати образи, які виглядають дорого, навіть без великих витрат. Фуксія легко поєднується з класичними нейтральними відтінками, тому вона стає універсальною базою для весняних луків.

Соломія Вітвіцька вкотре показала, що вміння обирати правильні акценти та поєднувати їх із базовими речами дозволяє створювати образи, які відразу привертають увагу та виглядають сучасно.

Для тих, хто хоче освіжити гардероб, варто звернути увагу саме на яскраві жакети oversize - вони універсальні, стильні та додають впевненості будь-якому образу.

Соломія Вітвіцька задає тренди (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)