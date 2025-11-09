ua en ru
Нд, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

У найбільш трендовому відтінку: Соломія Вітвіцька показала ідеальне пальто на осінь 2025

Неділя 09 листопада 2025 11:15
UA EN RU
У найбільш трендовому відтінку: Соломія Вітвіцька показала ідеальне пальто на осінь 2025 Соломія Вітвіцька (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Телеведуча Соломія Вітвіцька продемонструвала ідеальний осінній образ із класичним довгим пальтом насиченого шоколадно-коричневого відтінку.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Вітвіцька

Пальто

Головний акцент образу - це пальто.

Фасон: Вітвіцька обрала довге двобортне пальто прямого крою з широкими лацканами, що надає силуету структурованості та стриманості. Цей фасон є універсальним і непідвладним часу, що робить його ідеальною інвестицією в осінній гардероб.

Колір: насичений, глибокий шоколадно-коричневий відтінок. Цей колір є одним із ключових у палітрі осені 2025 року, оскільки він легко поєднується з іншими базовими кольорами та має дорогий вигляд.

У найбільш трендовому відтінку: Соломія Вітвіцька показала ідеальне пальто на осінь 2025Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Монохромний шик

Соломія Вітвіцька дотримується тренду на монохромність, поєднуючи пальто з комплектом того ж відтінку.

Низ: широкі класичні штани, що надають образу розслабленості та комфорту.

Верх: водолазка в тон, яка створює єдину вертикальну лінію і візуально витягує силует.

У найбільш трендовому відтінку: Соломія Вітвіцька показала ідеальне пальто на осінь 2025Вітвіцька показала пальто на осінь (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Аксесуари

Образ доповнюють мінімалістичні та функціональні деталі.

Взуття: чорні черевики на низькому ходу або невеликому стійкому каблуці - практичний вибір для міських прогулянок.

Окуляри: сонцезахисні окуляри у великій оправі надають загадковості та голлівудського шику.

Рукавички: чорні шкіряні рукавички підкреслюють елегантність і захищають від осіннього холоду.

Прикраси: тонкий золотий ланцюжок з підвіскою, який делікатно виглядає на тлі високого коміра.

У найбільш трендовому відтінку: Соломія Вітвіцька показала ідеальне пальто на осінь 2025Вітвіцька показала, що носити восени 2025 (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Чому пальто - мастхев у гардеробі кожної модниці

Пальто - це не просто верхній одяг, а базова річ, здатна змінити будь-який образ. Воно надає елегантності, структури та завершеності навіть найпростішому луку.

Класичні фасони, як-от двобортний або прямий крій, ніколи не виходять з моди та легко поєднуються з джинсами, сукнями або костюмами.

Насичені відтінки, особливо глибокі осінні кольори, роблять образ дорогим і стильним без зайвих аксесуарів.

Пальто також універсальне: воно підходить як для роботи, так і для прогулянок містом чи вечірніх виходів. Інвестувавши в якісне пальто, ви отримуєте річ, яка слугуватиме кілька сезонів і завжди матиме актуальний вигляд.

Крім того, пальто легко адаптувати під свій стиль: аксесуари, шарфи, рукавички та взуття допоможуть створювати різні образи, залишаючись при цьому в тренді. Тож класичне пальто - це справжня інвестиція в стиль і комфорт.

У найбільш трендовому відтінку: Соломія Вітвіцька показала ідеальне пальто на осінь 2025Вітвіцька задає тренди (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Анджеліна Джолі вперше розповіла про свій візит в Україну
Анджеліна Джолі вперше розповіла про свій візит в Україну
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України