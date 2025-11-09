У найбільш трендовому відтінку: Соломія Вітвіцька показала ідеальне пальто на осінь 2025
Телеведуча Соломія Вітвіцька продемонструвала ідеальний осінній образ із класичним довгим пальтом насиченого шоколадно-коричневого відтінку.
Який "лук" вибрала Вітвіцька
Пальто
Головний акцент образу - це пальто.
Фасон: Вітвіцька обрала довге двобортне пальто прямого крою з широкими лацканами, що надає силуету структурованості та стриманості. Цей фасон є універсальним і непідвладним часу, що робить його ідеальною інвестицією в осінній гардероб.
Колір: насичений, глибокий шоколадно-коричневий відтінок. Цей колір є одним із ключових у палітрі осені 2025 року, оскільки він легко поєднується з іншими базовими кольорами та має дорогий вигляд.
Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Монохромний шик
Соломія Вітвіцька дотримується тренду на монохромність, поєднуючи пальто з комплектом того ж відтінку.
Низ: широкі класичні штани, що надають образу розслабленості та комфорту.
Верх: водолазка в тон, яка створює єдину вертикальну лінію і візуально витягує силует.
Вітвіцька показала пальто на осінь (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Аксесуари
Образ доповнюють мінімалістичні та функціональні деталі.
Взуття: чорні черевики на низькому ходу або невеликому стійкому каблуці - практичний вибір для міських прогулянок.
Окуляри: сонцезахисні окуляри у великій оправі надають загадковості та голлівудського шику.
Рукавички: чорні шкіряні рукавички підкреслюють елегантність і захищають від осіннього холоду.
Прикраси: тонкий золотий ланцюжок з підвіскою, який делікатно виглядає на тлі високого коміра.
Вітвіцька показала, що носити восени 2025 (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Чому пальто - мастхев у гардеробі кожної модниці
Пальто - це не просто верхній одяг, а базова річ, здатна змінити будь-який образ. Воно надає елегантності, структури та завершеності навіть найпростішому луку.
Класичні фасони, як-от двобортний або прямий крій, ніколи не виходять з моди та легко поєднуються з джинсами, сукнями або костюмами.
Насичені відтінки, особливо глибокі осінні кольори, роблять образ дорогим і стильним без зайвих аксесуарів.
Пальто також універсальне: воно підходить як для роботи, так і для прогулянок містом чи вечірніх виходів. Інвестувавши в якісне пальто, ви отримуєте річ, яка слугуватиме кілька сезонів і завжди матиме актуальний вигляд.
Крім того, пальто легко адаптувати під свій стиль: аксесуари, шарфи, рукавички та взуття допоможуть створювати різні образи, залишаючись при цьому в тренді. Тож класичне пальто - це справжня інвестиція в стиль і комфорт.
Вітвіцька задає тренди (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
