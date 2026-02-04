ua en ru
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Соломія Вітвіцька показала, як один аксесуар змінює весь образ

Середа 04 лютого 2026 20:03
Соломія Вітвіцька показала, як один аксесуар змінює весь образ Соломія Вітвіцька (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Соломія Вітвіцька продемонструвала, як один яскравий аксесуар може задати настрій усьому образу. За допомогою червоного берета телеведуча створила впізнаваний "паризький шик", поєднуючи його з класичними принтами та базовими речами.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Головний акцент - червоний берет

Ключовим елементом образів Вітвіцької є класичний берет насиченого червоного кольору. Саме він формує впізнавану французьку стилістику та ефектно контрастує з темним волоссям телеведучої.

Завдяки простій формі та чистому кольору аксесуар легко інтегрується у повсякденний гардероб.

Соломія Вітвіцька показала, як один аксесуар змінює весь образСоломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Класичні принти як основа стилю

Червоний берет Соломія поєднує з перевіреними часом принтами, які вважаються канонічними для французького стилю.

Одним із таких рішень стала темна сукня у дрібний білий горошок. Принт polka dot додає образу романтичності та легкої ретро-нотки, водночас не відволікаючи увагу від головного акценту.

Ще один характерний елемент - білий кардиган у тонку синю смужку. Цей візерунок давно закріпився як символ паризької моди та додає образу невимушеності, роблячи його більш розслабленим і сучасним.

Соломія Вітвіцька показала, як один аксесуар змінює весь образВітвіцька показала новий образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Аксесуари та деталі, що завершують образ

Важливу роль у луках Вітвіцької відіграють дрібні, але продумані деталі. Червона помада, підібрана в тон до берета, створює цілісний та гармонійний вигляд - класичний прийом, який часто використовують французькі модниці.

У зимових варіантах образу телеведуча додає масивний в’язаний шарф у схожій кольоровій гамі. Це рішення не лише підсилює візуальний акцент, а й додає образу затишку та багатошаровості.

Окремої уваги заслуговує фактурна сумка з дерев’яними ручками та складним плетінням. Вона додає сучасності класичному аутфіту й балансує між елегантністю та актуальними трендами.

Соломія Вітвіцька показала, як один аксесуар змінює весь образВітвіцька показала стильний прийом (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Чому цей стилістичний прийом працює

Червоний колір у зоні обличчя завжди освіжає та додає енергії. У поєднанні з базовими відтінками - чорним, білим і темно-синім - яскравий аксесуар стає центральним елементом образу, не створюючи відчуття перевантаженості.

Приклад Соломії Вітвіцької демонструє, що паризький шик не потребує складних комбінацій. Достатньо одного виразного аксесуара, базового гардероба та уваги до деталей, щоб створити стильний і впізнаваний образ.

Соломія Вітвіцька показала, як один аксесуар змінює весь образСоломія Вітвіцька з нареченим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

