Соломія Вітвіцька показала парний "лук" з нареченим у стильних вишиванках

Телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася фото з нареченим Олексієм Ситайлом, на якому вони постали у гармонійному парному образі в національному стилі. Закохані вибрали вишиванки, вдало поєднавши українські традиції з актуальними модними рішеннями та стриманою сучасною естетикою.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Парний "лук" у національному стилі

Для спільного фото Соломія та Олексій зробили ставку на темну базу й глибокі червоні акценти - поєднання, яке вже стало класикою сучасної інтерпретації українського строю.

Образи виглядають цілісно та продумано, підкреслюючи не лише стиль пари, а і їхню єдність.

Образ Соломії Вітвіцької

Телеведуча позує у довгій чорній сукні-вишиванці вільного крою, яка водночас виглядає стримано й урочисто.

Головний акцент - широкі рукави, щедро оздоблені вишивкою у бордово-червоних відтінках. Орнамент виглядає графічно та виразно, привертаючи увагу до рук і силуету загалом.

Особливої автентичності образу додає відкладний комір із традиційним орнаментом - деталь, що рідко зустрічається у сучасних сукнях-вишиванках і робить лук впізнаваним.

Вітвіцька показала, як носити сукню-вишиванку (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Поверх сукні Соломія одягла стилізовану червону плахту, що відсилає до класичного українського строю. Плахта зафіксована тонким червоним поясом-шнурком з китицями, який акцентує талію та завершує композицію.

Замість класичного святкового взуття телеведуча обрала замшеві чоботи світло-коричневого кольору на стійких підборах. Таке рішення додає образу сучасності та робить його більш універсальним.

Б’юті-образ витриманий у стриманому стилі: м’які локони та макіяж з акцентом на очі не перевантажують "лук" і гармонійно його доповнюють.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Образ Олексія Ситайла

Наречений Соломії підтримав загальну стилістику, вибравши чорну чоловічу вишиванку, яка візуально перегукується з сукнею телеведучої.

Сорочка оздоблена геометричним орнаментом у червоно-бордовій гамі на грудях і манжетах, що створює єдиний стилістичний ансамбль пари.

Лаконічний крій і стримана кольорова палітра роблять образ елегантним і доречним для святкової події.

Закохані показали стильний парний образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Фото зроблене на фоні розкішної новорічної ялинки, прикрашеної золотавими кульками, та масивної кришталевої люстри.

Така атмосфера підсилює відчуття урочистості, тепла й родинного затишку, а також вигідно підкреслює національні образи пари.

Модний акцент

Парний "лук" Соломії Вітвіцької та Олексія Ситайла - приклад того, як традиційний український одяг може виглядати актуально, стильно та доречно у сучасному святковому контексті.

Вишиванки у такому виконанні стають не лише символом культури, а й повноцінним елементом модного гардероба.