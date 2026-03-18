Соломия Витвицкая показала универсальный образ на весну: как его повторить

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая появилась на публичном мероприятии в стильном весеннем образе с акцентным жакетом. Ее "лук" можно назвать универсальным, ведь его легко адаптировать для повседневного гардероба.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Детали образа телеведущей

Соломия выбрала жакет oversize с четкой линией плеча и классическими лацканами. Яркий розовый оттенок мгновенно привлекает внимание и освежает образ, добавляя динамики даже к базовому гардеробу.

Чтобы не перегрузить аутфит, ведущая соединила жакет с черной юбкой длины макси, в которую заправила лаконичную блузу. Такая база создает идеальный фон для фуксии, делая образ одновременно сдержанным и статусным.

Обувь и аксессуары дополняют образ без перебора: кожаные ботильоны с острым носком визуально вытягивают силуэт, а небольшая сумка-кроссбоди на широком ремне добавляет нотку casual и современного комфорта.

Как повторить такой образ

Игра на контрастах

Яркий жакет лучше всего сочетается с монохромной базой. Если черный кажется слишком тяжелым, его можно заменить графитовым, темно-синим или молочным цветом.

Правильный оверсайз

Выбирая жакет "с мужского плеча", следите, чтобы он сидел свободно, но не скрывал фигуру полностью. Важно найти баланс между комфортом и элегантностью.

Универсальность в сочетаниях

Такой жакет можно носить не только с платьями.

Он идеально сочетается с:

голубыми джинсами и белой футболкой для повседневных прогулок;

классическими брюками-палаццо для офиса или деловых встреч;

юбками миди и легкими топами для вечерних выходов.

Почему цвет фуксия актуален в этом сезоне

Оттенки розового и фуксии остаются в топе весенних коллекций, поскольку символизируют энергию и уверенность. Жакет такого цвета - это самый простой способ "оживить" базовый гардероб и превратить его в стильный стритстайл-образ.

Модные эксперты отмечают, что яркие верхние вещи не только добавляют цвета в повседневную жизнь, но и помогают создавать образы, которые выглядят дорого, даже без больших затрат. Фуксия легко сочетается с классическими нейтральными оттенками, поэтому она становится универсальной базой для весенних луков.

Соломия Витвицкая в очередной раз показала, что умение выбирать правильные акценты и сочетать их с базовыми вещами позволяет создавать образы, которые сразу привлекают внимание и выглядят современно.

Для тех, кто хочет освежить гардероб, стоит обратить внимание именно на яркие жакеты oversize - они универсальные, стильные и придают уверенности любому образу.

