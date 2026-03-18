Соломия Витвицкая показала универсальный образ на весну: как его повторить
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая появилась на публичном мероприятии в стильном весеннем образе с акцентным жакетом. Ее "лук" можно назвать универсальным, ведь его легко адаптировать для повседневного гардероба.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Детали образа телеведущей
Соломия выбрала жакет oversize с четкой линией плеча и классическими лацканами. Яркий розовый оттенок мгновенно привлекает внимание и освежает образ, добавляя динамики даже к базовому гардеробу.
Чтобы не перегрузить аутфит, ведущая соединила жакет с черной юбкой длины макси, в которую заправила лаконичную блузу. Такая база создает идеальный фон для фуксии, делая образ одновременно сдержанным и статусным.
Обувь и аксессуары дополняют образ без перебора: кожаные ботильоны с острым носком визуально вытягивают силуэт, а небольшая сумка-кроссбоди на широком ремне добавляет нотку casual и современного комфорта.
Витвицкая показала новый образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitvitska)
Как повторить такой образ
Игра на контрастах
Яркий жакет лучше всего сочетается с монохромной базой. Если черный кажется слишком тяжелым, его можно заменить графитовым, темно-синим или молочным цветом.
Правильный оверсайз
Выбирая жакет "с мужского плеча", следите, чтобы он сидел свободно, но не скрывал фигуру полностью. Важно найти баланс между комфортом и элегантностью.
Универсальность в сочетаниях
Такой жакет можно носить не только с платьями.
Он идеально сочетается с:
- голубыми джинсами и белой футболкой для повседневных прогулок;
- классическими брюками-палаццо для офиса или деловых встреч;
- юбками миди и легкими топами для вечерних выходов.
Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitvitska)
Почему цвет фуксия актуален в этом сезоне
Оттенки розового и фуксии остаются в топе весенних коллекций, поскольку символизируют энергию и уверенность. Жакет такого цвета - это самый простой способ "оживить" базовый гардероб и превратить его в стильный стритстайл-образ.
Модные эксперты отмечают, что яркие верхние вещи не только добавляют цвета в повседневную жизнь, но и помогают создавать образы, которые выглядят дорого, даже без больших затрат. Фуксия легко сочетается с классическими нейтральными оттенками, поэтому она становится универсальной базой для весенних луков.
Соломия Витвицкая в очередной раз показала, что умение выбирать правильные акценты и сочетать их с базовыми вещами позволяет создавать образы, которые сразу привлекают внимание и выглядят современно.
Для тех, кто хочет освежить гардероб, стоит обратить внимание именно на яркие жакеты oversize - они универсальные, стильные и придают уверенности любому образу.
Соломия Витвицкая задает тренды (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Еще больше интересного:
Соломия Витвицкая показала парный "лук" с женихом в стильных вышиванках
Витвицкая показала идеальное пальто на холодный сезон.