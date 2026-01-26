ua en ru
Брюки клеш и кожаная куртка: стильный городской "лук" Ирочки из "Холостяка"

Понедельник 26 января 2026 14:07
Брюки клеш и кожаная куртка: стильный городской "лук" Ирочки из "Холостяка" Ирина Пономаренко из "Холостяка" (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)
Автор: Катерина Собкова

Модель из Донецка, финалистка проекта "Холостяк" Ирочка показала, как совместить комфорт и трендовые силуэты для городских прогулок. Брюки клеш и кожаная куртка стали центральными деталями образа, а яркая сумка добавила яркий акцент.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Брюки клеш

Главной деталью "лука" стали расклешенные брюки - облегающие в верхней части и широкие от колена, что создает яркий модный акцент.

Модель изготовлена из бесшовной эластичной ткани, которая идеально садится по фигуре и обеспечивает комфорт во время прогулки или делового дня.

Такие брюки прекрасно подчеркивают ноги и добавляют силуэту динамичности.

Брюки клеш и кожаная куртка: стильный городской &quot;лук&quot; Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Ирочка из "Холостяка" (скриншот)

Кожаная куртка-бомбер

Для завершения образа Ирина выбрала объемную кожаную куртку-бомбер свободного кроя.

Такой верх не только добавляет аутфиту характера, но и создает контраст с облегающим низом, делая образ более современным и дерзким. Куртка прекрасно сочетается с брюками клеш и подчеркивает городской casual-стиль.

Брюки клеш и кожаная куртка: стильный городской &quot;лук&quot; Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Участница "Холостяка" показала трендовые брюки (скриншот)

Красная сумка

Чтобы разбавить монохромный черный ансамбль, Ирина выбрала красную сумку, которая стала ярким акцентом всего образа. Такой ход добавляет энергии луку и делает его более выразительным, не нарушая сдержанности базового черного цвета.

Образ Ирины демонстрирует, как грамотно сочетать классический черный цвет с модными деталями и аксессуарами.

Трендовые брюки клеш, объемный верх и яркий акцентный элемент - именно те приемы, которые позволяют выглядеть современно и стильно даже в повседневном городском луке.

Этот look станет идеальным примером для тех, кто хочет оставаться в тренде, не отказываясь от комфорта и индивидуальности.

Брюки клеш и кожаная куртка: стильный городской &quot;лук&quot; Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Ирина Пономаренко (скриншот)

Почему брюки клеш актуальны в 2026 году

Брюки клеш возвращают популярность в 2026 году благодаря комфорту и стильной эстетике ретро.

Они визуально удлиняют ноги, гармонично сочетаются с объемными куртками и современной обувью, а также позволяют легко создавать монохромные и яркие образы.

Этот силуэт стал универсальным для городского гардероба - одновременно элегантным и удобным.

Брюки клеш и кожаная куртка: стильный городской &quot;лук&quot; Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Модный образ с брюками клеш (скриншот)

