Что носить зимой в отпуске: Андре Тан о главных трендах

Четверг 22 января 2026 12:37
Что носить зимой в отпуске: Андре Тан о главных трендах Андре Тан о моде для зимних путешествий (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные тренды стоит принять во внимание, планируя зимний отпуск. По его словам, в этом сезоне в центре внимания - комфорт, функциональность и стильные сочетания, которые уместны как для горного отдыха, так и для городских прогулок.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram модельера.

Модные стили для зимнего отдыха

Одним из базовых направлений дизайнер называет Classic Winter Aesthetic - классическую зимнюю эстетику, в которой на первый план выходят тепло и уют.

Речь идет об объемных вязаных свитерах, мягких шарфах, шапках, а также шубах и верхней одежде из приятных на ощупь материалов.

Такой стиль выглядит максимально натурально и в то же время универсально, подходя как для прогулок, так и для неформальных встреч.

Что носить зимой в отпуске: Андре Тан о главных трендахЧто носить зимой 2026 года (скриншот)

Для активного зимнего отдыха Андре Тан советует обратить внимание на стиль Gorpcore. Это сочетание функциональной одежды и модных акцентов, которое идеально подходит для гор, путешествий и прогулок на природе.

Пуховики, треккинговые ботинки, термоаксессуары и практичные рюкзаки становятся частью стильного образа, а не только необходимостью. Главный принцип - комфорт без компромиссов с внешним видом.

Что носить зимой в отпуске: Андре Тан о главных трендахАндре Тан о зимних образах (скриншот)

Еще одно популярное направление - Urban Winter Aesthetic, сочетающее городскую моду с практичностью. В таких образах доминируют объемные пуховики, кроп-куртки, контрастные аксессуары и смелые сочетания фактур.

По словам дизайнера, этот стиль особенно близок молодежи, ведь позволяет подчеркнуть индивидуальность даже в холодное время года.

Что носить зимой в отпуске: Андре Тан о главных трендахАндре Тан назвал стильные вещи для зимнего отдыха (скриншот)

Для тех, кто ценит спокойствие и домашний уют, Андре Тан выделяет Cottagecore Winter. Это стиль, вдохновленный природой и медленным ритмом жизни. Он базируется на натуральных цветах, вязаных вещах, мягких силуэтах и земляных оттенках.

Такой гардероб идеально подойдет для загородного отдыха или уютных зимних выходных.

Что носить зимой в отпуске: Андре Тан о главных трендахЧто носить зимой в отпуске (скриншот)

Отдельное место среди зимних трендов занимает Scandi Minimalism Winter. Скандинавский минимализм делает ставку на чистые линии, качественные материалы и сдержанную палитру - белые, серые и кремовые оттенки.

Этот стиль выглядит элегантно и современно и подойдет тем, кто предпочитает простоту и функциональность без лишних деталей.

Что носить зимой в отпуске: Андре Тан о главных трендахАндре Тан назвал тренды для зимнего отдыха (скриншот)

Как отмечает Андре Тан, главная тенденция этой зимы - свобода выбора. Мода больше не диктует жестких правил, а позволяет комбинировать стили, адаптируя их под собственный ритм жизни и условия отдыха.

