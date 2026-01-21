Андре Тан згадав модні тренди 2016: чокери, капелюхи та космічні принти

В соцмережах вже кілька тижнів шириться флешмоб із архівними фото з 2016 року. Дизайнер Андре Тан згадав культові тренди того часу: чокери, капелюхи, космічні принти та інші речі, які визначали стиль цілої генерації.

Які речі залишилися символами моди 2016 року, розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.

Капелюхи та круглі окуляри

"Тоді був шалений хайп на капелюхи", - зазначає Тан.

Особливо ефектно вони виглядали у поєднанні з круглими окулярами та темно-бордовою помадою.

До такого образу додавали чорні скінні джинси - і готовий "лук", який миттєво привертав увагу. Ця комбінація стала своєрідним символом міської моди того періоду.

Андре Тан про тренди 2016 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Картата сорочка

Ще один тренд 2016 року - картаті сорочки. За словами Андре Тана, червоно-чорна сорочка не просто одяг, а "голос покоління".

Її носили роками, комбінуючи з джинсами, шортами або навіть під шкіряні куртки. Цей елемент гардероба тоді визначав стиль не менше, ніж аксесуари чи взуття.

Чокери

Аксесуари того часу були мінімалістичними. Чокер - чорна стрічка на шию - став обов’язковим елементом будь-якого образу.

"Ми не морочилися з прикрасами: чокер = чорна стрічка, просто і всюди", - пояснює дизайнер.

Космос всюди

Принти з космічною тематикою захопили гардероби молоді. Vans із космічним принтом, лосини, світшоти, навіть чохли для телефонів — всі хотіли мати цей "космічний вайб".

За словами Тана, космічна тема з’явилася ще у 2014 році, але саме у 2016 вона набула масовості та залишалася популярною довше, ніж будь-які інші тренди.

Висока посадка і кроп-топи

Низька посадка джинсів у 2016 вважалась максимальним антитрендом. Навпаки, висока талія і кроп-топи були обов’язковими для будь-якого модного образу.

Короткі шорти з необробленим краєм, довгі светри та футболки - усе це формувало характерний силует того часу.

Бренди, які носили всі

Комплекти Calvin Klein, футболки Levi’s, шкіряні рюкзаки - це речі середнього сегменту, які тоді вважалися мрією.

За словами Андре Тана, саме ці бренди визначали базовий стиль молоді й стали обов’язковими для фотозон та соціальних мереж.

Речі, без яких 2016 не 2016

На думку дизайнера, були предмети, які однозначно асоціюються з 2016 роком:

шкіряний рюкзак

бандана на шию

купальники Triangl.

"Без цього всього 2016 просто не існував", - підсумовує Андре Тан.

