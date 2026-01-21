Шапка-вушанка та об’ємна хутряна: колишня Тищенка показала модні головні убори

Колишня дружина Миколи Тищенка, бізнесвумен та блогерка Алла Барановська продемонструвала стильні зимові "луки" з шапкою-вушанкою та об’ємною хутряною. Її образи поєднують трендовий комфорт і естетику luxury winter, роблячи головні убори центральним елементом гардероба.
Образ з акцентною хутряною шапкою
Перший лук Алли побудований на контрасті масивного головного убору та лаконічного одягу.
Величезна хутряна шапка глибокого чорного кольору не лише надійно захищає від холоду, але й робить обличчя візуально тендітнішим.
Для балансу масивності шапки Барановська обрала приталений термокомбінезон чорного кольору з високим коміром на блискавці.
Образ доповнили коси, що додають грайливості та пом’якшують "важкість" аксесуару. Такий "лук" демонструє, як можна поєднувати практичність і тренди навіть під час відпочинку у горах.
Лук у стилі "тихої розкоші" з білою шапкою-вушанкою
Другий образ виглядає більш стримано, але не менш дорого завдяки поєднанню фактур і багатошаровості.
Алла обрала об’ємну шапку-вушанку молочно-білого кольору грубої в’язки, яка освіжає обличчя і виграшно виглядає на фоні зимового пейзажу.
Верхній одяг складається з довгого чорного пальта з хутряним коміром, що додає образу глибини й статусності.
Масивні чорні місяцеходи - наймодніше взуття для гірськолижних курортів, а темна сумка підкреслює статусність і гармоніює з хутряними акцентами. Завершують образ темні окуляри та білі рукавички, що робить лук продуманим до дрібниць.
