Шапка-ушанка и объемная меховая: бывшая Тищенко показала модные головные уборы

Бывшая жена Николая Тищенко, бизнесвумен и блогер Алла Барановская продемонстрировала стильные зимние "луки" с шапкой-ушанкой и объемной меховой. Ее образы сочетают трендовый комфорт и эстетику luxury winter, делая головные уборы центральным элементом гардероба.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Образ с акцентной меховой шапкой
Первый лук Аллы построен на контрасте массивного головного убора и лаконичной одежды.
Огромная меховая шапка глубокого черного цвета не только надежно защищает от холода, но и делает лицо визуально более хрупким.
Для баланса массивности шапки Барановская выбрала приталенный термокомбинезон черного цвета с высоким воротником на молнии.
Образ дополнили косы, которые добавляют игривости и смягчают "тяжесть" аксессуара. Такой "лук" демонстрирует, как можно сочетать практичность и тренды даже во время отдыха в горах.
Лук в стиле "тихой роскоши" с белой шапкой-ушанкой
Второй образ выглядит более сдержанно, но не менее дорого благодаря сочетанию фактур и многослойности.
Алла выбрала объемную шапку-ушанку молочно-белого цвета крупной вязки, которая освежает лицо и выигрышно смотрится на фоне зимнего пейзажа.
Верхняя одежда состоит из длинного черного пальто с меховым воротником, что добавляет образу глубины и статусности.
Массивные черные луноходы - самая модная обувь для горнолыжных курортов, а темная сумка подчеркивает статусность и гармонирует с меховыми акцентами. Завершают образ темные очки и белые перчатки, что делает лук продуманным до мелочей.
Тренды от Аллы Барановской
