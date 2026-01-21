ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Шапка-вушанка та об’ємна хутряна: колишня Тищенка показала модні головні убори

Середа 21 січня 2026 07:15
UA EN RU
Шапка-вушанка та об’ємна хутряна: колишня Тищенка показала модні головні убори Алла Барановська (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина Миколи Тищенка, бізнесвумен та блогерка Алла Барановська продемонструвала стильні зимові "луки" з шапкою-вушанкою та об’ємною хутряною. Її образи поєднують трендовий комфорт і естетику luxury winter, роблячи головні убори центральним елементом гардероба.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Образ з акцентною хутряною шапкою

Перший лук Алли побудований на контрасті масивного головного убору та лаконічного одягу.

Величезна хутряна шапка глибокого чорного кольору не лише надійно захищає від холоду, але й робить обличчя візуально тендітнішим.

Шапка-вушанка та об’ємна хутряна: колишня Тищенка показала модні головні убориБарановська показала трендові образи (фото: instagram.com/allabonya)

Для балансу масивності шапки Барановська обрала приталений термокомбінезон чорного кольору з високим коміром на блискавці.

Образ доповнили коси, що додають грайливості та пом’якшують "важкість" аксесуару. Такий "лук" демонструє, як можна поєднувати практичність і тренди навіть під час відпочинку у горах.

Шапка-вушанка та об’ємна хутряна: колишня Тищенка показала модні головні убориАлла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Лук у стилі "тихої розкоші" з білою шапкою-вушанкою

Другий образ виглядає більш стримано, але не менш дорого завдяки поєднанню фактур і багатошаровості.

Алла обрала об’ємну шапку-вушанку молочно-білого кольору грубої в’язки, яка освіжає обличчя і виграшно виглядає на фоні зимового пейзажу.

Шапка-вушанка та об’ємна хутряна: колишня Тищенка показала модні головні убориКолишня Тищенка задає тренди (фото: instagram.com/allabonya)

Верхній одяг складається з довгого чорного пальта з хутряним коміром, що додає образу глибини й статусності.

Масивні чорні місяцеходи - наймодніше взуття для гірськолижних курортів, а темна сумка підкреслює статусність і гармоніює з хутряними акцентами. Завершують образ темні окуляри та білі рукавички, що робить лук продуманим до дрібниць.

Шапка-вушанка та об’ємна хутряна: колишня Тищенка показала модні головні убориБарановська показала трендові шапки на зиму (фото: instagram.com/allabonya)

Тренди від Алли Барановської

  • Монохром з акцентами: чорний і білий як база, хутряні фактури як родзинка.
  • Гра об’ємів: масивні головні убори та взуття поєднуються з приталеними силуетами.
  • Акцент на головному уборі: шапки стають центральним елементом, навколо якого будується весь зимовий гардероб.

Шапка-вушанка та об’ємна хутряна: колишня Тищенка показала модні головні убориКолишня дружина Миколи Тищенка (фото: instagram.com/allabonya)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
У Києві відновили водопостачання, без тепла залишаються 4 тисячі будинків
У Києві відновили водопостачання, без тепла залишаються 4 тисячі будинків
Аналітика
Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України