Шапка-вушанка та об’ємна хутряна: колишня Тищенка показала модні головні убори

Колишня дружина Миколи Тищенка, бізнесвумен та блогерка Алла Барановська продемонструвала стильні зимові "луки" з шапкою-вушанкою та об’ємною хутряною. Її образи поєднують трендовий комфорт і естетику luxury winter, роблячи головні убори центральним елементом гардероба.

Образ з акцентною хутряною шапкою

Перший лук Алли побудований на контрасті масивного головного убору та лаконічного одягу.

Величезна хутряна шапка глибокого чорного кольору не лише надійно захищає від холоду, але й робить обличчя візуально тендітнішим.

Барановська показала трендові образи (фото: instagram.com/allabonya)

Для балансу масивності шапки Барановська обрала приталений термокомбінезон чорного кольору з високим коміром на блискавці.

Образ доповнили коси, що додають грайливості та пом’якшують "важкість" аксесуару. Такий "лук" демонструє, як можна поєднувати практичність і тренди навіть під час відпочинку у горах.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Лук у стилі "тихої розкоші" з білою шапкою-вушанкою

Другий образ виглядає більш стримано, але не менш дорого завдяки поєднанню фактур і багатошаровості.

Алла обрала об’ємну шапку-вушанку молочно-білого кольору грубої в’язки, яка освіжає обличчя і виграшно виглядає на фоні зимового пейзажу.

Колишня Тищенка задає тренди (фото: instagram.com/allabonya)

Верхній одяг складається з довгого чорного пальта з хутряним коміром, що додає образу глибини й статусності.

Масивні чорні місяцеходи - наймодніше взуття для гірськолижних курортів, а темна сумка підкреслює статусність і гармоніює з хутряними акцентами. Завершують образ темні окуляри та білі рукавички, що робить лук продуманим до дрібниць.

Барановська показала трендові шапки на зиму (фото: instagram.com/allabonya)

Тренди від Алли Барановської

Монохром з акцентами: чорний і білий як база, хутряні фактури як родзинка.

Гра об'ємів: масивні головні убори та взуття поєднуються з приталеними силуетами.

Акцент на головному уборі: шапки стають центральним елементом, навколо якого будується весь зимовий гардероб.

Колишня дружина Миколи Тищенка (фото: instagram.com/allabonya)