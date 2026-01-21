ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Шапка-ушанка и объемная меховая: бывшая Тищенко показала модные головные уборы

Среда 21 января 2026 07:15
UA EN RU
Шапка-ушанка и объемная меховая: бывшая Тищенко показала модные головные уборы Алла Барановская (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая жена Николая Тищенко, бизнесвумен и блогер Алла Барановская продемонстрировала стильные зимние "луки" с шапкой-ушанкой и объемной меховой. Ее образы сочетают трендовый комфорт и эстетику luxury winter, делая головные уборы центральным элементом гардероба.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Образ с акцентной меховой шапкой

Первый лук Аллы построен на контрасте массивного головного убора и лаконичной одежды.

Огромная меховая шапка глубокого черного цвета не только надежно защищает от холода, но и делает лицо визуально более хрупким.

Шапка-ушанка и объемная меховая: бывшая Тищенко показала модные головные уборыБарановская показала трендовые образы (фото: instagram.com/allabonya)

Для баланса массивности шапки Барановская выбрала приталенный термокомбинезон черного цвета с высоким воротником на молнии.

Образ дополнили косы, которые добавляют игривости и смягчают "тяжесть" аксессуара. Такой "лук" демонстрирует, как можно сочетать практичность и тренды даже во время отдыха в горах.

Шапка-ушанка и объемная меховая: бывшая Тищенко показала модные головные уборыАлла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Лук в стиле "тихой роскоши" с белой шапкой-ушанкой

Второй образ выглядит более сдержанно, но не менее дорого благодаря сочетанию фактур и многослойности.

Алла выбрала объемную шапку-ушанку молочно-белого цвета крупной вязки, которая освежает лицо и выигрышно смотрится на фоне зимнего пейзажа.

Шапка-ушанка и объемная меховая: бывшая Тищенко показала модные головные уборыБывшая Тищенко задает тренды (фото: instagram.com/allabonya)

Верхняя одежда состоит из длинного черного пальто с меховым воротником, что добавляет образу глубины и статусности.

Массивные черные луноходы - самая модная обувь для горнолыжных курортов, а темная сумка подчеркивает статусность и гармонирует с меховыми акцентами. Завершают образ темные очки и белые перчатки, что делает лук продуманным до мелочей.

Шапка-ушанка и объемная меховая: бывшая Тищенко показала модные головные уборыБарановская показала трендовые шапки на зиму (фото: instagram.com/allabonya)

Тренды от Аллы Барановской

  • Монохром с акцентами: черный и белый как база, меховые фактуры как изюминка.
  • Игра объемов: массивные головные уборы и обувь сочетаются с приталенными силуэтами.
  • Акцент на головном уборе: шапки становятся центральным элементом, вокруг которого строится весь зимний гардероб.

Шапка-ушанка и объемная меховая: бывшая Тищенко показала модные головные уборыБывшая жена Николая Тищенко (фото: instagram.com/allabonya)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
В Киеве восстановили водоснабжение, без тепла остаются 4 тысячи домов
В Киеве восстановили водоснабжение, без тепла остаются 4 тысячи домов
Аналитика
Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины