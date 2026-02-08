ua en ru
Секрети колишньої Комарова: як створити ідеальний романтичний образ

Неділя 08 лютого 2026 14:30
Секрети колишньої Комарова: як створити ідеальний романтичний образ Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко вразила святковим образом у стилі золотої ери Голлівуду, поєднавши чорну сукню-корсет, прозорі рукавички та розкішні перли. Цей ефектний "лук" легко повторити для романтичного вечора чи Дня святого Валентина.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Сукня-корсет як основа образу

Центральним елементом "лука" стала чорна сукня-корсет з акцентними ґудзиками. Вона ідеально підкреслює тонку фігуру Кучеренко, створюючи елегантний силует, який одночасно виглядає жіночно та витончено.

Чорний колір сукні виступає ідеальним фоном для аксесуарів та прикрас, дозволяючи кожному елементу образу засяяти окремо.

Секрети колишньої Комарова: як створити ідеальний романтичний образМодний образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Аксесуари, що додають драматизму

Особливого шарму образу надають прозорі високі рукавички, які вносять елемент театральності та підкреслюють витонченість ліній. Вони водночас підкреслюють вишуканість і додають образу нотку сучасного драматизму.

Розкішні прикраси

Для завершення "лука" Кучеренко обрала класичну подвійну нитку перлів, масивні золотисті сережки та браслет-манжету з великою перлиною.

Контраст між лаконічністю чорної сукні та розкішшю прикрас створює ефект гармонійного балансу, який притягує погляд та підкреслює статусні модні рішення.

Секрети колишньої Комарова: як створити ідеальний романтичний образОлександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Б’юті-образ

Зачіска у вигляді голлівудської хвилі на один бік додає образу м’якості та завершеності, підкреслюючи жіночність.

Макіяж фокусується на губах у глибокому винному відтінку та виразному погляді, що робить лук одночасно класичним і сучасним, а образ - завершеним та ефектним.

Цей вихід Олександри Кучеренко - яскравий приклад того, як можна поєднувати класику, сучасні модні тренди та індивідуальний стиль, створюючи образи, які надовго залишаються в пам’яті.

Секрети колишньої Комарова: як створити ідеальний романтичний образКолишня дружина Комарова (фото: instagram.com/aakucherenko)

Як повторити святковий образ Кучеренко

Щоб створити подібний вечірній лук, виберіть чорну сукню-корсет або будь-яку обтислу модель з акцентними деталями.

Додайте прозорі або тонкі рукавички для витонченості та прикраси з перлами та золотистими елементами.

Завершіть образ голлівудською хвилею на один бік та макіяжем з акцентом на губи у глибокому винному відтінку. Так ви отримаєте святковий "лук", який виглядає дорого та легко повторюється на романтичний вечір чи День святого Валентина.

