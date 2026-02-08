ua en ru
Секреты бывшей Комарова: как создать идеальный романтический образ

Воскресенье 08 февраля 2026 14:30
Секреты бывшей Комарова: как создать идеальный романтический образ Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поразила праздничным образом в стиле золотой эры Голливуда, соединив черное платье-корсет, прозрачные перчатки и роскошный жемчуг. Этот эффектный "лук" легко повторить для романтического вечера или Дня святого Валентина.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Платье-корсет как основа образа

Центральным элементом "лука" стало черное платье-корсет с акцентными пуговицами. Оно идеально подчеркивает тонкую фигуру Кучеренко, создавая элегантный силуэт, который одновременно выглядит женственно и утонченно.

Черный цвет платья выступает идеальным фоном для аксессуаров и украшений, позволяя каждому элементу образа засиять отдельно.

Секреты бывшей Комарова: как создать идеальный романтический образМодный образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Аксессуары, добавляющие драматизма

Особый шарм образу придают прозрачные высокие перчатки, которые вносят элемент театральности и подчеркивают изящество линий. Они одновременно подчеркивают изысканность и добавляют образу нотку современного драматизма.

Роскошные украшения

Для завершения "лука" Кучеренко выбрала классическую двойную нить жемчуга, массивные золотистые серьги и браслет-манжету с крупной жемчужиной.

Контраст между лаконичностью черного платья и роскошью украшений создает эффект гармоничного баланса, который притягивает взгляд и подчеркивает статусные модные решения.

Секреты бывшей Комарова: как создать идеальный романтический образАлександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Бьюти-образ

Прическа в виде голливудской волны на одну сторону добавляет образу мягкости и завершенности, подчеркивая женственность.

Макияж фокусируется на губах в глубоком винном оттенке и выразительном взгляде, что делает лук одновременно классическим и современным, а образ - завершенным и эффектным.

Этот выход Александры Кучеренко - яркий пример того, как можно сочетать классику, современные модные тренды и индивидуальный стиль, создавая образы, которые надолго остаются в памяти.

Секреты бывшей Комарова: как создать идеальный романтический образБывшая жена Комарова (фото: instagram.com/aakucherenko)

Как повторить праздничный образ Кучеренко

Чтобы создать подобный вечерний лук, выберите черное платье-корсет или любую облегающую модель с акцентными деталями.

Добавьте прозрачные или тонкие перчатки для утонченности и украшения с жемчугом и золотистыми элементами.

Завершите образ голливудской волной на одну сторону и макияжем с акцентом на губы в глубоком винном оттенке. Так вы получите праздничный "лук", который выглядит дорого и легко повторяется на романтический вечер или День святого Валентина.

