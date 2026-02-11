Секрет стильного "луку" Денисенко: біле екохутро і масивні Moon Boots

Наталка Денисенко вкотре довела, що зимовий гардероб може бути стильним і практичним одночасно. Акторка вибрала біле екохутро та масивні Moon Boots - комбінацію, яка не лише зігріває, а й робить образ модним і помітним.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Денисенко

Шуба з екохутра

Головною родзинкою "луку" стала об’ємна шуба з довгим, пухнастим ворсом білого кольору. Такий верхній одяг вже кілька сезонів залишається в топі зимових трендів, адже він додає образу текстурності та візуальної м’якості.

Чистий білий колір виглядає особливо ефектно, підкреслюючи свіжість обличчя та роблячи образ більш ошатним і трендовим.

Наталка Денисенко (скриншот)

Культові Moon Boots

Наталка доповнила образ масивними білими мунбутами. Спочатку це взуття використовували під час відпочинку на гірськолижних курортах, проте сьогодні Moon Boots стали справжнім міським трендом.

Вони не лише гармонійно балансують об’єм шуби, але й забезпечують тепло та комфорт у будь-яку погоду. Такий вибір дозволяє виглядати модно і при цьому залишатися практичною.

Денисенко показала модну шубу з екохутра (скриншот)

Комбінезон, що підкреслює фігуру

Під шубу Денисенко одягнула білий комбінезон на блискавці. Контраст між масивним верхнім одягом і струнким силуетом створює ефектний та жіночний образ навіть у найлютіші морози.

Це класичний прийом стилістів: об’ємний верх та облягаючий низ формують витончені пропорції і додають образу легкості.

Денисенко задає тренди (скриншот)

Спортивні аксесуари та футуристичний настрій

Завершують "лук" стильні сонцезахисні окуляри у білій оправі, що нагадують маску для сноубордингу. Вони підкреслюють apres-ski атмосферу образу - одного з головних трендів зими 2026. Цей напрямок поєднує активний зимовий стиль із елегантною міською модою, створюючи легкий футуристичний настрій.

Всього кілька деталей дозволили Денисенко створити зимовий "лук", який поєднує практичність, стиль та актуальні тренди.

"Лук" Наталки Денисенко, який виглядає дорого (скриншот)

Як повторити образ Денисенко