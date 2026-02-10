Дружина Решетніка у жакеті "гусяча лапка": секрет бездоганного образу

Класичний принт "гусяча лапка" і правильні деталі здатні прикрасити будь-який образ. Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина показала, як один піджак може стати основою бездоганного "луку" на кожен день.

Головний акцент - жакет

Подовжений двобортний жакет із чіткими плечима та чорно-білим принтом "гусяча лапка" задає тон усьому аутфіту.

Структуровані плечі та чіткі лінії піджака додають стилю ділового лоску, а чорно-білий принт виглядає одночасно елегантно і сучасно.

Головним акцентом піджака є масивні золотисті ґудзики, які перегукуються з класичними деталями від відомих модних будинків.

Цей невеликий, але виразний елемент підкреслює статусність і робить образ більш дорогим.

Дружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Базові елементи

Щоб не перевантажувати аутфіт, Христина обрала чорні штани кльош від коліна зі стрілками. Такий фасон не лише додає графічності силуету, але й візуально подовжує ноги, роблячи фігуру стрункішою.

Образ доповнюють чорні туфлі з гострим носком та делікатними золотистими деталями, що гармонійно перегукуються з ґудзиками на піджаку.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Аксесуари

Структурована чорна сумка-"косметичка" на золотому ланцюжку доповнює діловий стиль і гармонійно інтегрує акцентні металеві деталі.

Beauty-образ

Розпущене волосся з легким об’ємом і макіяж у теплих нюдових тонах підкреслюють природну красу телеведучої, не відволікаючи уваги від графічного принта одягу.

"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Секрет wow-ефекту

Цей "лук" демонструє, як один класичний елемент із правильно підібраними деталями створює wow-ефект. Акцентний принт, структуровані силуети, делікатні металеві деталі та натуральний макіяж - і ваш образ виглядає бездоганно.

Стилістичні лайфхаки

Геометрія і структура - подовжений двобортний жакет і кльош-шаровари створюють пропорції і роблять фігуру стрункішою.

Контраст деталей - золоті ґудзики і аксесуари підкреслюють елегантність.

Мінімум кольору - класичне чорно-біле поєднання дозволяє легко додати кольорові аксесуари або шарф.

(фото: instagram.com/kristina_reshetnik)