Дружина Решетніка у жакеті "гусяча лапка": секрет бездоганного образу
Класичний принт "гусяча лапка" і правильні деталі здатні прикрасити будь-який образ. Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина показала, як один піджак може стати основою бездоганного "луку" на кожен день.
Головний акцент - жакет
Подовжений двобортний жакет із чіткими плечима та чорно-білим принтом "гусяча лапка" задає тон усьому аутфіту.
Структуровані плечі та чіткі лінії піджака додають стилю ділового лоску, а чорно-білий принт виглядає одночасно елегантно і сучасно.
Головним акцентом піджака є масивні золотисті ґудзики, які перегукуються з класичними деталями від відомих модних будинків.
Цей невеликий, але виразний елемент підкреслює статусність і робить образ більш дорогим.
Дружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Базові елементи
Щоб не перевантажувати аутфіт, Христина обрала чорні штани кльош від коліна зі стрілками. Такий фасон не лише додає графічності силуету, але й візуально подовжує ноги, роблячи фігуру стрункішою.
Образ доповнюють чорні туфлі з гострим носком та делікатними золотистими деталями, що гармонійно перегукуються з ґудзиками на піджаку.
Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Аксесуари
Структурована чорна сумка-"косметичка" на золотому ланцюжку доповнює діловий стиль і гармонійно інтегрує акцентні металеві деталі.
Beauty-образ
Розпущене волосся з легким об’ємом і макіяж у теплих нюдових тонах підкреслюють природну красу телеведучої, не відволікаючи уваги від графічного принта одягу.
"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Секрет wow-ефекту
Цей "лук" демонструє, як один класичний елемент із правильно підібраними деталями створює wow-ефект. Акцентний принт, структуровані силуети, делікатні металеві деталі та натуральний макіяж - і ваш образ виглядає бездоганно.
Стилістичні лайфхаки
- Геометрія і структура - подовжений двобортний жакет і кльош-шаровари створюють пропорції і роблять фігуру стрункішою.
- Контраст деталей - золоті ґудзики і аксесуари підкреслюють елегантність.
- Мінімум кольору - класичне чорно-біле поєднання дозволяє легко додати кольорові аксесуари або шарф.
Дружина Решетніка показала стильний "лук" (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
