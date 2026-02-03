Христина Горняк показала стильний зимовий образ з екошубою та балаклавою

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала актуальний зимовий образ, у якому зробила ставку на екошубу та трендову балаклаву.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала колишня Остапчука

Фактурний акцент - довга шуба

Центральним елементом образу стала довга об’ємна шуба з густого екохутра темно-коричневого відтінку.

Насичений колір виглядає благородно та універсально, легко поєднуючись з іншими елементами гардероба. Прямий вільний крій додає образу розслабленості та дозволяє створювати багатошарові поєднання, що особливо актуально взимку.

Довжина шуби майже до щиколоток підсилює відчуття тепла і водночас надає образу статусності. Такий верхній одяг залишається поза часом і щороку повертається у зимові колекції світових брендів.

Колишня Остапчука показала модний образ (скриншот)

Балаклава як стильний і функціональний вибір

Замість класичної шапки Христина обрала в’язану балаклаву теплого бежевого відтінку.

Цей аксесуар не лише захищає від холоду, а й додає образу сучасного звучання. Балаклава щільно облягає голову та шию, створюючи ефект затишку й комфорту, що особливо актуально у вітряну погоду.

Колір аксесуара гармонійно перегукується з іншими світлими елементами образу, формуючи м’який контраст із темною шубою.

Христина Горняк задає тренди (скриншот)

Базові речі та баланс кольорів

Під верхнім одягом Христина обрала світлий трикотажний светр, який додає образу тепла та домашнього настрою. Для низу - широкі джинси класичного синього кольору. Такий крій знову набирає популярності, адже він зручний і добре балансує масивний верх.

Завершують образ замшеві черевики у коричневих тонах із грубою підошвою, які підкреслюють міський характер аутфіту та його практичність. Серед аксесуарів - сонцезахисні окуляри з темними лінзами та компактна сумка, що додають луку завершеності.

Загалом образ Христини Горняк - вдалий приклад того, як поєднати теплі фактури, базові речі та актуальні тренди. Такий стиль легко адаптувати для повсякденного життя, залишаючись у модному контексті зими та не жертвуючи комфортом.

Христина Горняк (скриншот)