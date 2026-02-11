Секрет стильного "лука" Денисенко: белый экомех и массивные Moon Boots

Наталка Денисенко в очередной раз доказала, что зимний гардероб может быть стильным и практичным одновременно. Актриса выбрала белый экомех и массивные Moon Boots - комбинацию, которая не только согревает, но и делает образ модным и заметным.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Денисенко

Шуба из эко-меха

Главной изюминкой "лука" стала объемная шуба с длинным, пушистым ворсом белого цвета. Такая верхняя одежда уже несколько сезонов остается в топе зимних трендов, ведь она добавляет образу текстурности и визуальной мягкости.

Чистый белый цвет выглядит особенно эффектно, подчеркивая свежесть лица и делая образ более нарядным и трендовым.

Наталка Денисенко (скриншот)

Культовые Moon Boots культовые Moon Boots

Наталка дополнила образ массивными белыми мунбутами. Изначально эту обувь использовали во время отдыха на горнолыжных курортах, однако сегодня Moon Boots стали настоящим городским трендом.

Они не только гармонично балансируют объем шубы, но и обеспечивают тепло и комфорт в любую погоду. Такой выбор позволяет выглядеть модно и при этом оставаться практичной.

Денисенко показала модную шубу из экомеха (скриншот)

Комбинезон, подчеркивающий фигуру

Под шубу Денисенко надела белый комбинезон на молнии. Контраст между массивной верхней одеждой и стройным силуэтом создает эффектный и женственный образ даже в самые сильные морозы.

Это классический прием стилистов: объемный верх и облегающий низ формируют изящные пропорции и добавляют образу легкости.

Денисенко задает тренды (скриншот)

Спортивные аксессуары и футуристическое настроение

Завершают "лук" стильные солнцезащитные очки в белой оправе, напоминающие маску для сноубординга. Они подчеркивают apres-ski атмосферу образа - одного из главных трендов зимы 2026. Это направление сочетает активный зимний стиль с элегантной городской модой, создавая легкое футуристическое настроение.

Всего несколько деталей позволили Денисенко создать зимний "лук", который сочетает практичность, стиль и актуальные тренды.

"Лук" Наталки Денисенко, который выглядит дорого (скриншот)

Как повторить образ Денисенко