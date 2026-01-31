ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Зимовий стиль дружини Стейтема: як вона носить шуби та екошкіру

Субота 31 січня 2026 17:04
UA EN RU
Зимовий стиль дружини Стейтема: як вона носить шуби та екошкіру Розі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Катерина Собкова

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як носити шуби та екошкіру цієї зими, демонструючи стильні ідеї для повсякденних та ефектних образів. Її "луки" поєднують комфорт, елегантність і актуальні тренди.

Детальніше про ці образи в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Довга шуба

Перший образ моделі відображає концепцію Quiet Luxury - стриманої, але дорогої естетики. Основою "луку" стала довга шуба пісочно-бежевого кольору. Прямий крій та відсутність зайвих деталей роблять її позачасовою інвестицією, яка підійде на кілька сезонів.

Базовий шар образу побудований на монохромі: білий джемпер і вільні джинси у тон візуально витягують силует, створюючи ефект легкості, попри об’ємний верх.

Аксесуари завершують ансамбль: замшева сумка шоколадного кольору створює м’який контраст зі світлим одягом, а масивні темні окуляри додають образу нотку гламурного шику.

Такий "лук" демонструє, як поєднувати комфорт і преміальні матеріали без надмірної помпезності.

Зимовий стиль дружини Стейтема: як вона носить шуби та екошкіруРозі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Чорна шкірянка з хутряним коміром

Другий образ Розі - більш структурований, ідеальний для мегаполісу. Укорочена чорна шкіряна куртка з хутряним коміром додає образу характеру та легкої зухвалості.

Базовий шар: тонкий оливковий джемпер, заправлений у темно-сірі штани палаццо з високою посадкою. Тонкий шкіряний ремінь підкреслює талію та створює гармонійний силует.

Аксесуари підкреслюють міський характер "луку": об’ємна сумка-шопер з геометричним принтом перегукується з палітрою всього комплекту, роблячи образ цілісним та сучасним.

Цей стиль демонструє, як поєднувати комфорт і діловий шик у повсякденному гардеробі.

Зимовий стиль дружини Стейтема: як вона носить шуби та екошкіруГантінгтон-Вайтлі показала модний "лук" (фото: instagram.com/rosiehw)

Шуба з контрастними рукавами

Найцікавіший із дизайнерської точки зору образ - архітектурна шуба, де ключову роль відіграють об’єми та фактури. Вінтажна шуба глибокого коричневого кольору з масивними світло-бежевими хутряними манжетами та коміром створює ефектний контраст і привертає увагу до верхнього одягу.

Базовий шар простий і світлий: водолазка та вільні штани у тон до шуби формують чисте полотно, яке дозволяє верхньому одягу залишатися головним акцентом.

Аксесуари завершують ансамбль: чорна шкіряна сумка чіткої форми та взуття з гострим носком додають образу строгості та зібраності. Цей лук показує, як об’ємний верхній одяг можна носити зі смаком, не втрачаючи елегантності.

Зимовий стиль дружини Стейтема: як вона носить шуби та екошкіруРозі Гантінгтон-Вайтлі задає тренди (фото: instagram.com/rosiehw)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві