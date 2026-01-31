Зимовий стиль дружини Стейтема: як вона носить шуби та екошкіру

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як носити шуби та екошкіру цієї зими, демонструючи стильні ідеї для повсякденних та ефектних образів. Її "луки" поєднують комфорт, елегантність і актуальні тренди.

Детальніше про ці образи в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Довга шуба

Перший образ моделі відображає концепцію Quiet Luxury - стриманої, але дорогої естетики. Основою "луку" стала довга шуба пісочно-бежевого кольору. Прямий крій та відсутність зайвих деталей роблять її позачасовою інвестицією, яка підійде на кілька сезонів.

Базовий шар образу побудований на монохромі: білий джемпер і вільні джинси у тон візуально витягують силует, створюючи ефект легкості, попри об’ємний верх.

Аксесуари завершують ансамбль: замшева сумка шоколадного кольору створює м’який контраст зі світлим одягом, а масивні темні окуляри додають образу нотку гламурного шику.

Такий "лук" демонструє, як поєднувати комфорт і преміальні матеріали без надмірної помпезності.

Розі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Чорна шкірянка з хутряним коміром

Другий образ Розі - більш структурований, ідеальний для мегаполісу. Укорочена чорна шкіряна куртка з хутряним коміром додає образу характеру та легкої зухвалості.

Базовий шар: тонкий оливковий джемпер, заправлений у темно-сірі штани палаццо з високою посадкою. Тонкий шкіряний ремінь підкреслює талію та створює гармонійний силует.

Аксесуари підкреслюють міський характер "луку": об’ємна сумка-шопер з геометричним принтом перегукується з палітрою всього комплекту, роблячи образ цілісним та сучасним.

Цей стиль демонструє, як поєднувати комфорт і діловий шик у повсякденному гардеробі.

Гантінгтон-Вайтлі показала модний "лук" (фото: instagram.com/rosiehw)

Шуба з контрастними рукавами

Найцікавіший із дизайнерської точки зору образ - архітектурна шуба, де ключову роль відіграють об’єми та фактури. Вінтажна шуба глибокого коричневого кольору з масивними світло-бежевими хутряними манжетами та коміром створює ефектний контраст і привертає увагу до верхнього одягу.

Базовий шар простий і світлий: водолазка та вільні штани у тон до шуби формують чисте полотно, яке дозволяє верхньому одягу залишатися головним акцентом.

Аксесуари завершують ансамбль: чорна шкіряна сумка чіткої форми та взуття з гострим носком додають образу строгості та зібраності. Цей лук показує, як об’ємний верхній одяг можна носити зі смаком, не втрачаючи елегантності.

Розі Гантінгтон-Вайтлі задає тренди (фото: instagram.com/rosiehw)