Олена Світлицька показала, як носити модні пуховики: білий і чорний варіанти

Українська акторка Олена Світлицька продемонструвала два стильні способи носити пуховики цієї зими. Перший образ із білим пуховиком створює відчуття затишку, другий - чорний "дутик" підкреслює сучасний силует і впевненість.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Центральним елементом першого образу став короткий об’ємний пуховик молочно-білого кольору.
Фасон із високим коміром-стійкою та капюшоном забезпечує максимальний комфорт у морозну погоду. Світлий відтінок освіжає зимовий гардероб і вигідно контрастує з темними базовими речами.
Під пуховиком Світлицька обрала подовжений светр із м’якої тканини "тедді" бежевого відтінку, що створює відчуття затишку.
Чорні штани кльош візуально подовжують силует і збалансовують об’ємний верх, а світло-сіра шапка-біні з мінімалістичним написом додає молодіжного настрою.
Завершують образ масивні чорні черевики на світлій підошві - практичне рішення для міської зими.
Другий образ Світлицька вибудувала навколо ультракороткого чорного пуховика.
Його екстремально коротка довжина та виражений об’єм створюють акцент на талії та візуально подовжують ноги. Високий комір-стійка та глибокий капюшон додають архітектурності, а щільні манжети на рукавах забезпечують тепло.
Образ витриманий у монохромній чорній гамі та ідеально підходить для відпочинку на гірськолижному курорті.
Світлицька поєднала пуховик з обтислими легінсами з високою посадкою, що підкреслюють фігуру.
Масивні Moon Boots із контрастними білими написами роблять образ практичним і трендовим. Чорна хутряна пов'язка на голові додає шику, а широкі сонцезахисні окуляри завершують стильний "лук".
Два образи - два стилі
Якщо білий пуховик демонструє затишок, легкість та м’якість, то чорний варіант показує впевненість і сучасність.
Обидва образи підкреслюють вміння акторки грати з пропорціями верхнього одягу та поєднувати практичність із модними трендами.
Світлицька доводить, що навіть у холодну пору року можна виглядати стильно: правильний фасон пуховика, цікаві текстури й акценти у вигляді аксесуарів створюють цілісний і гармонійний образ.
Вас також може зацікавити