Елена Светлицкая показала, как носить модные пуховики: белый и черный варианты

Как носить белый пуховик

Центральным элементом первого образа стал короткий объемный пуховик молочно-белого цвета.

Фасон с высоким воротником-стойкой и капюшоном обеспечивает максимальный комфорт в морозную погоду. Светлый оттенок освежает зимний гардероб и выгодно контрастирует с темными базовыми вещами.

Под пуховик Светлицкая выбрала удлиненный свитер из мягкой ткани "тедди" бежевого оттенка, создающий ощущение уюта.

Елена Светлицкая (скриншот)

Черные брюки клеш визуально удлиняют силуэт и уравновешивают объемный верх, а светло-серая шапка-бини с минималистичной надписью добавляет молодежного настроения.

Завершают образ массивные черные ботинки на светлой подошве - практичное решение для городской зимы.

Светлицкая задает тренды (скриншот)

Образ с черным пуховиком

Второй образ Светлицкая выстроила вокруг ультракороткого черного пуховика.

Его экстремально короткая длина и выраженный объем создают акцент на талии и визуально удлиняют ноги. Высокий воротник-стойка и глубокий капюшон добавляют архитектурности, а плотные манжеты на рукавах обеспечивают тепло.

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Образ выдержан в монохромной черной гамме и идеально подходит для отдыха на горнолыжном курорте.

Светлицкая сочетала пуховик с обтягивающими леггинсами с высокой посадкой, подчеркивающими фигуру.

Массивные Moon Boots с контрастными белыми надписями делают образ практичным и трендовым.

Черная меховая повязка на голове добавляет шика, а широкие солнцезащитные очки завершают стильный "лук".

Светлицкая показала модный образ (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Два образа - два стиля

Если белый пуховик демонстрирует уют, легкость и мягкость, то черный вариант показывает уверенность и современность.

Оба образа подчеркивают умение актрисы играть с пропорциями верхней одежды и сочетать практичность с модными трендами.

Светлицкая доказывает, что даже в холодное время года можно выглядеть стильно: правильный фасон пуховика, интересные текстуры и акценты в виде аксессуаров создают целостный и гармоничный образ.