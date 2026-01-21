Елена Светлицкая показала, как носить модные пуховики: белый и черный варианты
Украинская актриса Елена Светлицкая продемонстрировала два стильных способа носить пуховики этой зимой. Первый образ с белым пуховиком создает ощущение уюта, второй - черный "дутик" подчеркивает современный силуэт и уверенность.
Как носить белый пуховик
Центральным элементом первого образа стал короткий объемный пуховик молочно-белого цвета.
Фасон с высоким воротником-стойкой и капюшоном обеспечивает максимальный комфорт в морозную погоду. Светлый оттенок освежает зимний гардероб и выгодно контрастирует с темными базовыми вещами.
Под пуховик Светлицкая выбрала удлиненный свитер из мягкой ткани "тедди" бежевого оттенка, создающий ощущение уюта.
Елена Светлицкая (скриншот)
Черные брюки клеш визуально удлиняют силуэт и уравновешивают объемный верх, а светло-серая шапка-бини с минималистичной надписью добавляет молодежного настроения.
Завершают образ массивные черные ботинки на светлой подошве - практичное решение для городской зимы.
Светлицкая задает тренды (скриншот)
Образ с черным пуховиком
Второй образ Светлицкая выстроила вокруг ультракороткого черного пуховика.
Его экстремально короткая длина и выраженный объем создают акцент на талии и визуально удлиняют ноги. Высокий воротник-стойка и глубокий капюшон добавляют архитектурности, а плотные манжеты на рукавах обеспечивают тепло.
Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Образ выдержан в монохромной черной гамме и идеально подходит для отдыха на горнолыжном курорте.
Светлицкая сочетала пуховик с обтягивающими леггинсами с высокой посадкой, подчеркивающими фигуру.
Массивные Moon Boots с контрастными белыми надписями делают образ практичным и трендовым.
Черная меховая повязка на голове добавляет шика, а широкие солнцезащитные очки завершают стильный "лук".
Светлицкая показала модный образ (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Два образа - два стиля
Если белый пуховик демонстрирует уют, легкость и мягкость, то черный вариант показывает уверенность и современность.
Оба образа подчеркивают умение актрисы играть с пропорциями верхней одежды и сочетать практичность с модными трендами.
Светлицкая доказывает, что даже в холодное время года можно выглядеть стильно: правильный фасон пуховика, интересные текстуры и акценты в виде аксессуаров создают целостный и гармоничный образ.
