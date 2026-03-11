Обручка, біла сукня і нова зачіска: Зендея підкорила "весільним" образом (фото)

Зендея на тлі чуток про весілля з Томом Голландом з'явилася на показі Louis Vuitton під час Тижня моди в Парижі. Для виходу вона обрала стильний образ від модного бренду, який вже охрестили "весільним".
Як повідомляє РБК-Україна, особливу увагу привернула унікальна прикраса на пальці знаменитості, яка розвіяла усі сумніви щодо нового статусу зірки.
Напередодні як амбасадор бренду акторка відвідала показ колекції Louis Vuitton сезону осінь-зима 2026-2027.
Для події вона обрала унікальну білу сукню-сорочку від бренду з ефектним загостреним коміром.
Другою частиною наряду стала спідниця з об’ємним "бульбашковим" подолом асиметричної довжини.
Доповнила образ зірка "Ейфорії" широким чорним шкіряним поясом і туфлями-човниками з гострим носком.
Особливу увагу привернула і нова коротка зачіска акторки, яка зробила "лук" ще більш елегантним.
До образу зірка додала діамантові сережки-кільця та кілька колечок. Найбільше обговорень викликала золота каблучка, яку вона одягла на підмізинний палець лівої руки.
Як відомо, раніше на цьому місці виблискувала обручка з великим камінцем, яку Голланд подарував на заручини.
Хоча пара особисто не підтверджувала чутки про таємне весілля, останні виходи акторки не просто підігрівають здогадки, а вже не лишають сумнівів.
До того ж раніше стиліст зірки Лоу Роуч з гумором підтвердив новий статус пари в коментарі журналістам.
"Весілля вже відбулося. Ви його пропустили… Це чиста правда", - сказав він і посміхнувся.
Нагадаємо, про заручини Зендеї та Тома стало відомо після появи акторки на премії "Золотий Глобус-2025". Тоді вона вразила публікою не лише сукнею, а й великою діамантовою обручкою.
Згодом з'ясувалося, що Голланд зробив пропозицію у грудні 2024 року, отримавши дозвіл у батьків нареченої. За словами його батька Домініка, він ретельно готувався до пропозиції.