Обручка, біла сукня і нова зачіска: Зендея підкорила "весільним" образом (фото)

Яким образом вразила Зендея

Напередодні як амбасадор бренду акторка відвідала показ колекції Louis Vuitton сезону осінь-зима 2026-2027.

Для події вона обрала унікальну білу сукню-сорочку від бренду з ефектним загостреним коміром.

Другою частиною наряду стала спідниця з об’ємним "бульбашковим" подолом асиметричної довжини.

Доповнила образ зірка "Ейфорії" широким чорним шкіряним поясом і туфлями-човниками з гострим носком.

Особливу увагу привернула і нова коротка зачіска акторки, яка зробила "лук" ще більш елегантним.

Зендея в сукні Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Прикраса, яка розвіяла усі сумніви

До образу зірка додала діамантові сережки-кільця та кілька колечок. Найбільше обговорень викликала золота каблучка, яку вона одягла на підмізинний палець лівої руки.

Як відомо, раніше на цьому місці виблискувала обручка з великим камінцем, яку Голланд подарував на заручини.

Зендея показала золоту обручку (фото: Getty Images)​​​​​​​

Хоча пара особисто не підтверджувала чутки про таємне весілля, останні виходи акторки не просто підігрівають здогадки, а вже не лишають сумнівів.

До того ж раніше стиліст зірки Лоу Роуч з гумором підтвердив новий статус пари в коментарі журналістам.

"Весілля вже відбулося. Ви його пропустили… Це чиста правда", - сказав він і посміхнувся.

Зендея та Голланд (фото: Getty Images)

Що відомо про заручини акторів

Нагадаємо, про заручини Зендеї та Тома стало відомо після появи акторки на премії "Золотий Глобус-2025". Тоді вона вразила публікою не лише сукнею, а й великою діамантовою обручкою.

Згодом з'ясувалося, що Голланд зробив пропозицію у грудні 2024 року, отримавши дозвіл у батьків нареченої. За словами його батька Домініка, він ретельно готувався до пропозиції.