Обручальное кольцо, белое платье и новая прическа: Зендея покорила "свадебным" образом (фото)

Каким образом поразила Зендея

Накануне в качестве амбассадора бренда актриса посетила показ коллекции Louis Vuitton сезона осень-зима 2026-2027.

Для события она выбрала уникальное белое платье-рубашку от бренда с эффектным заостренным воротником.

Второй частью наряда стала юбка с объемным "пузырьковым" подолом асимметричной длины.

Дополнила образ звезда "Эйфории" широким черным кожаным поясом и туфлями-лодочками с острым носком.

Особое внимание привлекла и новая короткая прическа актрисы, которая сделала "лук" еще более элегантным.

Зендея в платье Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Украшение, которое развеяло все сомнения

К образу звезда добавила бриллиантовые серьги-кольца и несколько колец, среди которых больше всего обсуждений вызвало золотое на безымянном пальце левой руки.

Как известно, ранее на этом месте сверкало обручальное кольцо с большим камнем, которое Холланд подарил на помолвку.

Зендея показала золотое обручальное кольцо (фото: Getty Images)

Хотя пара лично не подтверждала о тайной свадьбе, последние выходы актрисы не просто подогревают догадки, а уже не оставляют сомнений.

К тому же ранее стилист звезды Лоу Роуч с юмором подтвердил новый статус пары в комментарии журналистам.

"Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили... Это чистая правда", - сказал он и улыбнулся.

Зендея и Холланд (фото: Getty Images)

Что известно о помолвке актеров

Напомним, о помолвке Зендеи и Тома стало известно после появления актрисы на премии "Золотой Глобус-2025". Тогда она поразила публику не только платьем, но и бриллиантовым кольцом.

Позже выяснилось, что Холланд сделал предложение в декабре 2024 года, получив разрешение у родителей невесты. По словам его отца Доминика, он тщательно готовился к предложению.