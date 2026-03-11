Обручальное кольцо, белое платье и новая прическа: Зендея покорила "свадебным" образом (фото)

Зендея на фоне слухов о свадьбе с Томом Холландом появилась на показе Louis Vuitton во время Недели моды в Париже. Для выхода она выбрала стильный образ от модного бренда, который уже окрестили "свадебным".
Как сообщает РБК-Украина, особое внимание привлекло уникальное украшение на пальце знаменитости, которое развеяло все сомнения относительно нового статуса звезды.
Накануне в качестве амбассадора бренда актриса посетила показ коллекции Louis Vuitton сезона осень-зима 2026-2027.
Для события она выбрала уникальное белое платье-рубашку от бренда с эффектным заостренным воротником.
Второй частью наряда стала юбка с объемным "пузырьковым" подолом асимметричной длины.
Дополнила образ звезда "Эйфории" широким черным кожаным поясом и туфлями-лодочками с острым носком.
Особое внимание привлекла и новая короткая прическа актрисы, которая сделала "лук" еще более элегантным.
К образу звезда добавила бриллиантовые серьги-кольца и несколько колец, среди которых больше всего обсуждений вызвало золотое на безымянном пальце левой руки.
Как известно, ранее на этом месте сверкало обручальное кольцо с большим камнем, которое Холланд подарил на помолвку.
Хотя пара лично не подтверждала о тайной свадьбе, последние выходы актрисы не просто подогревают догадки, а уже не оставляют сомнений.
К тому же ранее стилист звезды Лоу Роуч с юмором подтвердил новый статус пары в комментарии журналистам.
"Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили... Это чистая правда", - сказал он и улыбнулся.
Напомним, о помолвке Зендеи и Тома стало известно после появления актрисы на премии "Золотой Глобус-2025". Тогда она поразила публику не только платьем, но и бриллиантовым кольцом.
Позже выяснилось, что Холланд сделал предложение в декабре 2024 года, получив разрешение у родителей невесты. По словам его отца Доминика, он тщательно готовился к предложению.