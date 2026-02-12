Колишня Цимбалюка показала байкерські чоботи - тренд весни 2026

Байкерські чоботи з пряжками та ремінцями - головний тренд весни 2026. Світлана Готочкіна, бізнесвумен і колишня дівчина Тараса Цимбалюка, показує, як правильно поєднувати грубе взуття з іншими елементами гардероба, щоб образ виглядав стильно та збалансовано.
Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Коротка дублянка
Світлана вибрала вкорочену дублянку, адже такий верх працює на кілька фронтів.
Це класика сучасного міського стилю: комфортно, практично і при цьому бездоганно виглядає.
Джинси
Світлана уникає занадто вузьких моделей і віддає перевагу прямим джинсам.
Їх можна заправити в чоботи або носити поверх халяви - все залежить від ширини взуття. Так "лук" виглядає розслаблено, але не хаотично.
До того ж темно-сірий денім ідеально поєднується з шоколадним відтінком взуттям, пом’якшуючи грубість шкіри та додаючи сучасності образу.
У 2026 році актуальні не лише класичні чорні моделі. На зміну базовому чорному приходять глибокі коричневі та графітові відтінки, які виглядають сучасно і дорого, дозволяючи варіювати образи від стриманих до більш зухвалих.
Байкерські чоботи вже довели свою універсальність: вони підходять як для щоденного гардероба, так і для вихідних виходів у місто, поєднуючи практичність і трендовість.
Головне - правильно підібрати поєднання речей та текстур, і тоді грубе взуття перетворюється на справжній fashion-акцент сезону.
