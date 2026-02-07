Модна зима 2026: колишня Цимбалюка у білосніжній шубі та Moon Boots

Бізнесвумен і колишня дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна продемонструвала ідеальний зимовий образ, поєднавши білосніжну шубу з екохутра та масивні Moon Boots.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Готочкіна

Головний елемент образу - шуба з екохутра

Основою аутфіту стала об’ємна шуба з екохутра молочного відтінку. Фактура з подовженим ворсом під ламу створює ефект легкості та повітряності, нагадуючи хмаринку на тлі зимового пейзажу.

Вибір саме екоматеріалів підкреслює усвідомлений підхід до моди - тренд, що активно набирає популярність останніми сезонами.

Укорочений фасон шуби дозволяє продемонструвати стрункість фігури, а світлий тон освіжає образ, роблячи його дорогим на вигляд навіть у сірі зимові дні.

Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/got.sveta)

Moon Boots

Щоб збалансувати об’ємний верх, Світлана обрала культові Moon Boots. Ці масивні місяцеходи давно перестали бути виключно гірськолижним взуттям і перетворилися на must-have у гардеробі міських модниць.

Білий колір Moon Boots плавно продовжує лінію total white look, візуально витягуючи силует і створюючи гармонійну пропорцію.

Готочкіна показала модний образ (фото: instagram.com/got.sveta)

Акценти від Christian Dior

Деталі грають ключову роль у створенні статусного образу.

Світлана доповнила свій лук аксесуарами від модного будинку Christian Dior: шарф та шапка-біні з фірмовим логотипом додають графічного акценту, а контрастні смужки на аксесуарах розбавляють монохромність і роблять образ більш динамічним.

Світлана Готочкіна показала "лук" з шубою з екохутра (фото: instagram.com/got.sveta)

Сяйво та фітнес-естетика

Особливої уваги заслуговує поєднання різних стилів. Під шубою видніється сяючий сріблястий топ, який додає нотку гламуру, та обтислі білі легінси, що підкреслюють ідеальні пропорції фігури Світлани.

Це сміливий мікс спортивного шику та вечірнього блиску, який легко повторити для урбаністичного зимового образу.

Колишня Цимбалюка задає тренди (фото: instagram.com/got.sveta)

Світлана Готочкіна демонструє, як модно виглядати взимку, не жертвуючи комфортом.

Новий вихід Світлани Готочкіної - яскравий приклад того, як зимовий гардероб може бути не лише теплим, а й витонченим. За допомогою правильно підібраних пропорцій, брендових аксесуарів та яскравих акцентів навіть повсякденна прогулянка стає справжнім модним перформансом.

Білий total look, масивне взуття та екохутро показують, що зима 2026 року може бути теплою, стильною та неймовірно елегантною.

Колишня Цимбалюка (фото: instagram.com/got.sveta)