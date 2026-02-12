Бывшая Цымбалюка показала байкерские сапоги - тренд весны 2026

Байкерские сапоги с пряжками и ремешками - главный тренд весны 2026. Светлана Готочкина, бизнесвумен и бывшая девушка Тараса Цымбалюка, показывает, как правильно сочетать грубую обувь с другими элементами гардероба, чтобы образ выглядел стильно и сбалансировано.
Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Больше интересного: Бывшая Цымбалюка в белоснежной шубе и Moon Boots
Короткая дубленка
Светлана выбрала укороченную дубленку, ведь такой верх работает на несколько фронтов.
Это классика современного городского стиля: комфортно, практично и при этом безупречно выглядит.
Джинсы
Светлана избегает слишком узких моделей и отдает предпочтение прямым джинсам.
Их можно заправить в сапоги или носить поверх голенища - все зависит от ширины обуви. Так "лук" выглядит расслабленно, но не хаотично.
К тому же темно-серый деним идеально сочетается с шоколадным оттенком обуви, смягчая грубость кожи и добавляя современности образу.
В 2026 году актуальны не только классические черные модели. На смену базовому черному приходят глубокие коричневые и графитовые оттенки, которые выглядят современно и дорого, позволяя варьировать образы от сдержанных до более дерзких.
Байкерские сапоги уже доказали свою универсальность: они подходят как для ежедневного гардероба, так и для выходных выходов в город, сочетая практичность и трендовость.
Главное - правильно подобрать сочетание вещей и текстур, и тогда грубая обувь превращается в настоящий fashion-акцент сезона.
Вас также может заинтересовать