Бывшая Цымбалюка показала байкерские сапоги - тренд весны 2026

Какой "лук" выбрала Готочкина

Короткая дубленка

Светлана выбрала укороченную дубленку, ведь такой верх работает на несколько фронтов.

Подчеркивание талии : даже объемный верх не скрывает фигуру, а добавляет силуэту легкости и изящества.

: даже объемный верх не скрывает фигуру, а добавляет силуэту легкости и изящества. Баланс с сапогами: массивные байкерские сапоги требуют уравновешивания сверху - короткая дубленка создает идеальный контраст.

Это классика современного городского стиля: комфортно, практично и при этом безупречно выглядит.

Светлана Готочкина (фото: instagram.com/got.sveta)

Джинсы

Светлана избегает слишком узких моделей и отдает предпочтение прямым джинсам.

Их можно заправить в сапоги или носить поверх голенища - все зависит от ширины обуви. Так "лук" выглядит расслабленно, но не хаотично.

К тому же темно-серый деним идеально сочетается с шоколадным оттенком обуви, смягчая грубость кожи и добавляя современности образу.

Готочкина показала модный образ (фото: instagram.com/got.sveta)

Почему байкерские сапоги - главный хит весны 2026

Акцент на фурнитуре : главной деталью сезона являются металлические пряжки и ремешки. Они могут быть массивными и дерзкими или тонкими и сдержанными, добавляя образу необходимой остроты.

: главной деталью сезона являются металлические пряжки и ремешки. Они могут быть массивными и дерзкими или тонкими и сдержанными, добавляя образу необходимой остроты. Грубая эстетика : тренд на байкерский стиль (biker core) продолжает доминировать. Сапоги с широким голенищем и пряжками идеально сочетаются с женственными вещами, создавая стильный контраст.

: тренд на байкерский стиль (biker core) продолжает доминировать. Сапоги с широким голенищем и пряжками идеально сочетаются с женственными вещами, создавая стильный контраст. Практичность: благодаря устойчивой подошве и комфортной форме, такая обувь подходит для переменчивой весенней погоды и активного ритма жизни, сочетая стиль и удобство.

Готочкина задает тренды (фото: instagram.com/got.sveta)

Цвета и актуальные варианты

В 2026 году актуальны не только классические черные модели. На смену базовому черному приходят глубокие коричневые и графитовые оттенки, которые выглядят современно и дорого, позволяя варьировать образы от сдержанных до более дерзких.

Байкерские сапоги уже доказали свою универсальность: они подходят как для ежедневного гардероба, так и для выходных выходов в город, сочетая практичность и трендовость.

Главное - правильно подобрать сочетание вещей и текстур, и тогда грубая обувь превращается в настоящий fashion-акцент сезона.

Бывшая Цимбалюка показала модный образ (фото: instagram.com/got.sveta)