Головна » Lifestyle » Мода та краса

Колишня Цимбалюка показала байкерські чоботи - тренд весни 2026

Четвер 12 лютого 2026 20:01
Колишня Цимбалюка показала байкерські чоботи - тренд весни 2026 Світлана Готочкіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Байкерські чоботи з пряжками та ремінцями - головний тренд весни 2026. Світлана Готочкіна, бізнесвумен і колишня дівчина Тараса Цимбалюка, показує, як правильно поєднувати грубе взуття з іншими елементами гардероба, щоб образ виглядав стильно та збалансовано.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Готочкіна

Коротка дублянка

Світлана вибрала вкорочену дублянку, адже такий верх працює на кілька фронтів.

  • Підкреслення талії: навіть об’ємний верх не приховує фігуру, а додає силуету легкості та витонченості.
  • Баланс із чоботами: масивні байкерські чоботи потребують врівноваження зверху - коротка дублянка створює ідеальний контраст.

Це класика сучасного міського стилю: комфортно, практично і при цьому бездоганно виглядає.

Колишня Цимбалюка показала байкерські чоботи - тренд весни 2026Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/got.sveta)

Джинси

Світлана уникає занадто вузьких моделей і віддає перевагу прямим джинсам.

Їх можна заправити в чоботи або носити поверх халяви - все залежить від ширини взуття. Так "лук" виглядає розслаблено, але не хаотично.

До того ж темно-сірий денім ідеально поєднується з шоколадним відтінком взуттям, пом’якшуючи грубість шкіри та додаючи сучасності образу.

Колишня Цимбалюка показала байкерські чоботи - тренд весни 2026Готочкіна показала модний образ (фото: instagram.com/got.sveta)

Чому байкерські чоботи - головний хіт весни 2026

  • Акцент на фурнітурі: головною деталлю сезону є металеві пряжки та ремінці. Вони можуть бути масивними й зухвалими або тонкими та стриманими, додаючи образу необхідної гостроти.
  • Груба естетика: тренд на байкерський стиль (biker core) продовжує домінувати. Чоботи з широкою халявою і пряжками ідеально поєднуються з жіночними речами, створюючи стильний контраст.
  • Практичність: завдяки стійкій підошві та комфортній формі, таке взуття підходить для мінливої весняної погоди та активного ритму життя, поєднуючи стиль і зручність.

Колишня Цимбалюка показала байкерські чоботи - тренд весни 2026Готочкіна задає тренди (фото: instagram.com/got.sveta)

Кольори та актуальні варіанти

У 2026 році актуальні не лише класичні чорні моделі. На зміну базовому чорному приходять глибокі коричневі та графітові відтінки, які виглядають сучасно і дорого, дозволяючи варіювати образи від стриманих до більш зухвалих.

Байкерські чоботи вже довели свою універсальність: вони підходять як для щоденного гардероба, так і для вихідних виходів у місто, поєднуючи практичність і трендовість.

Головне - правильно підібрати поєднання речей та текстур, і тоді грубе взуття перетворюється на справжній fashion-акцент сезону.

Колишня Цимбалюка показала байкерські чоботи - тренд весни 2026Колишня Цимбалюка показала модний образ (фото: instagram.com/got.sveta)

