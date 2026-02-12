ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Бывшая Цымбалюка показала байкерские сапоги - тренд весны 2026

Четверг 12 февраля 2026 20:01
UA EN RU
Бывшая Цымбалюка показала байкерские сапоги - тренд весны 2026 Светлана Готочкина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Байкерские сапоги с пряжками и ремешками - главный тренд весны 2026. Светлана Готочкина, бизнесвумен и бывшая девушка Тараса Цымбалюка, показывает, как правильно сочетать грубую обувь с другими элементами гардероба, чтобы образ выглядел стильно и сбалансировано.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Бывшая Цымбалюка в белоснежной шубе и Moon Boots

Какой "лук" выбрала Готочкина

Короткая дубленка

Светлана выбрала укороченную дубленку, ведь такой верх работает на несколько фронтов.

  • Подчеркивание талии: даже объемный верх не скрывает фигуру, а добавляет силуэту легкости и изящества.
  • Баланс с сапогами: массивные байкерские сапоги требуют уравновешивания сверху - короткая дубленка создает идеальный контраст.

Это классика современного городского стиля: комфортно, практично и при этом безупречно выглядит.

Бывшая Цымбалюка показала байкерские сапоги - тренд весны 2026Светлана Готочкина (фото: instagram.com/got.sveta)

Джинсы

Светлана избегает слишком узких моделей и отдает предпочтение прямым джинсам.

Их можно заправить в сапоги или носить поверх голенища - все зависит от ширины обуви. Так "лук" выглядит расслабленно, но не хаотично.

К тому же темно-серый деним идеально сочетается с шоколадным оттенком обуви, смягчая грубость кожи и добавляя современности образу.

Бывшая Цымбалюка показала байкерские сапоги - тренд весны 2026Готочкина показала модный образ (фото: instagram.com/got.sveta)

Почему байкерские сапоги - главный хит весны 2026

  • Акцент на фурнитуре: главной деталью сезона являются металлические пряжки и ремешки. Они могут быть массивными и дерзкими или тонкими и сдержанными, добавляя образу необходимой остроты.
  • Грубая эстетика: тренд на байкерский стиль (biker core) продолжает доминировать. Сапоги с широким голенищем и пряжками идеально сочетаются с женственными вещами, создавая стильный контраст.
  • Практичность: благодаря устойчивой подошве и комфортной форме, такая обувь подходит для переменчивой весенней погоды и активного ритма жизни, сочетая стиль и удобство.

Бывшая Цымбалюка показала байкерские сапоги - тренд весны 2026Готочкина задает тренды (фото: instagram.com/got.sveta)

Цвета и актуальные варианты

В 2026 году актуальны не только классические черные модели. На смену базовому черному приходят глубокие коричневые и графитовые оттенки, которые выглядят современно и дорого, позволяя варьировать образы от сдержанных до более дерзких.

Байкерские сапоги уже доказали свою универсальность: они подходят как для ежедневного гардероба, так и для выходных выходов в город, сочетая практичность и трендовость.

Главное - правильно подобрать сочетание вещей и текстур, и тогда грубая обувь превращается в настоящий fashion-акцент сезона.

Бывшая Цымбалюка показала байкерские сапоги - тренд весны 2026Бывшая Цимбалюка показала модный образ (фото: instagram.com/got.sveta)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Переговоры с Кремлем? Генсек НАТО ответил, поддерживает ли возобновление контактов
Переговоры с Кремлем? Генсек НАТО ответил, поддерживает ли возобновление контактов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ