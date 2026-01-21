Кейт Міддлтон у пальто в клітинку: поєднання класики та шотландської традиції

Який "лук" вибрала Кейт Міддлтон

Пальто

Головним акцентом став довге двобортне пальто в синю клітинку тартан.

Базовий шар

Під пальто принцеса одягла стриману чорну водолазку, яка створює нейтральний фон і дозволяє тартану стати головним героєм образу.

Також вона додала ще один шар - темно-коричневий жилет з лаконічним етноорнаментом. Завершувала образ темна спідниця міді вільного крою.

Взуття

Кейт обрала класичні чорні замшеві чоботи на підборах, які візуально подовжують силует і додають витонченості.

Чому цей образ Кейт Міддлтон особливий

Символізм

Вибір тартану для візиту до скульптур The Kelpies у Фолкерку - це жест поваги до культури регіону. Принцеса таким чином підкреслила, що мода може бути не лише естетичною, а й дипломатичною.

Прийом Color Blocking

Принц Вільям підтримав образ дружини, обравши темно-синій піджак, а також коричневий светр та замшеві чоботи такого ж відтінку.

Завдяки цьому пара виглядає дуже гармонійно на фоні монументальних сталевих скульптур, створюючи завершений і продуманий вигляд.

Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Образ Кейт у Шотландії показав, як королівська мода може поєднувати класику, сучасний стиль і локальні культурні мотиви.

Кожна деталь, від кольору тканини до вибору брендів, була продумана, що підтверджує її репутацію однієї з найбільш стильних і дипломатично свідомих членів королівської сім’ї.

Цей вихід ще раз довів, що мода може бути інструментом не лише естетики, а й культурного послання.