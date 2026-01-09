ua en ru
Мода та краса

У трендовому кольорі бургунді: модний вихід Кейт Міддлтон

П'ятниця 09 січня 2026 15:02
У трендовому кольорі бургунді: модний вихід Кейт Міддлтон Кейт та Вільям (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Кейт Міддлтон вкотре підтвердила статус ікони стриманої елегантності, з’явившись на публіці в бездоганному монохромному образі у відтінку бургунді. Глибокий бордовий колір став ключовим акцентом її виходу, підкресливши статусність, витонченість і актуальність образу.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Ставка на костюм і вивірений силует

Основою образу став класичний брючний костюм-двійка насиченого винного кольору.

Приталений жакет акцентує талію, а штани кльош візуально подовжують ноги, формуючи стрункий та збалансований силует.

Такий крій відсилає до перевіреної часом класики, яка знову повертається у моду на тлі експериментальних форм.

Блуза в тон і ефект цілісності

Під жакетом Кейт обрала легку блузу з високим коміром-стійкою, виконану в ідентичному відтінку.

Завдяки цьому образ виглядає максимально цілісним і дорогим - ключова ознака монохромних "луків", які залишаються актуальними й у 2026 році. Такий прийом створює ефект "тихої розкоші" без зайвих деталей.

У трендовому кольорі бургунді: модний вихід Кейт МіддлтонКейт Міддлтон показала модний образ (фото: Getty Images)

Аксесуари без перевантаження

Образ доповнила мініатюрна замшева сумочка з жорстким каркасом у глибокому шоколадному відтінку. Вона м’яко контрастує з основним кольором, не порушуючи загальної гармонії.

Взуття - класичні туфлі-човники на шпильці чорного відтінку - підкреслюють витонченість і завершують образ у стриманій, королівській манері.

Чому цей образ актуальний у 2026 році

Попри активне просування трендів на неідеальні силуети, асиметрію та модний хаос, образ Кейт Міддлтон демонструє інший важливий напрям - повернення до структурованої класики.

Глибокий бургунді гармонійно вписується у сучасну палітру, залишаючись універсальною базою для міського та ділового стилю.

Такий підхід балансує між трендовістю і позачасовою елегантністю, що й робить його актуальним у новому модному циклі.

