Кейт Миддлтон в пальто в клетку: сочетание классики и шотландской традиции

Во время визита в Шотландию 20 января 2026 года Кейт Миддлтон продемонстрировала безупречный пример дипломатической моды. Принцесса выбрала образ, который сочетает классическую британскую элегантность с глубоким уважением к местным традициям, подчеркивая символику и культурное наследие региона.
Подробнее об образе принцессы Уэльской в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Пальто
Главным акцентом стало длинное двубортное пальто в синюю клетку тартан.
Базовый слой
Под пальто принцесса надела сдержанную черную водолазку, которая создает нейтральный фон и позволяет тартану стать главным героем образа.
Также она добавила еще один слой - темно-коричневый жилет с лаконичным этно-орнаментом. Завершала образ темная юбка миди свободного кроя.
Обувь
Кейт выбрала классические черные замшевые сапоги на каблуке, которые визуально удлиняют силуэт и добавляют изящества.
Почему этот образ Кейт Миддлтон особенный
Символизм
Выбор тартана для визита к скульптурам The Kelpies в Фолкерке - это жест уважения к культуре региона. Принцесса таким образом подчеркнула, что мода может быть не только эстетичной, но и дипломатичной.
Прием Color Blocking
Принц Уильям поддержал образ жены, выбрав темно-синий пиджак, а также коричневый свитер и замшевые сапоги такого же оттенка.
Благодаря этому пара выглядит очень гармонично на фоне монументальных стальных скульптур, создавая завершенный и продуманный вид.
Образ Кейт в Шотландии показал, как королевская мода может сочетать классику, современный стиль и локальные культурные мотивы.
Каждая деталь, от цвета ткани до выбора брендов, была продумана, что подтверждает ее репутацию одной из самых стильных и дипломатически сознательных членов королевской семьи.
Этот выход еще раз доказал, что мода может быть инструментом не только эстетики, но и культурного послания.
