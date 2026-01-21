Кейт Міддлтон у пальто в клітинку: поєднання класики та шотландської традиції

Під час візиту до Шотландії 20 січня 2026 року Кейт Міддлтон продемонструвала бездоганний приклад дипломатичної моди. Принцеса обрала образ, який поєднує класичну британську елегантність із глибокою повагою до місцевих традицій, підкреслюючи символіку та культурну спадщину регіону.

Детальніше про образ принцеси Уельської в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Кейт Міддлтон

Пальто

Головним акцентом став довге двобортне пальто в синю клітинку тартан.

Базовий шар

Під пальто принцеса одягла стриману чорну водолазку, яка створює нейтральний фон і дозволяє тартану стати головним героєм образу.

Також вона додала ще один шар - темно-коричневий жилет з лаконічним етноорнаментом. Завершувала образ темна спідниця міді вільного крою.

Взуття

Кейт обрала класичні чорні замшеві чоботи на підборах, які візуально подовжують силует і додають витонченості.

Чому цей образ Кейт Міддлтон особливий

Символізм

Вибір тартану для візиту до скульптур The Kelpies у Фолкерку - це жест поваги до культури регіону. Принцеса таким чином підкреслила, що мода може бути не лише естетичною, а й дипломатичною.

Прийом Color Blocking

Принц Вільям підтримав образ дружини, обравши темно-синій піджак, а також коричневий светр та замшеві чоботи такого ж відтінку.

Завдяки цьому пара виглядає дуже гармонійно на фоні монументальних сталевих скульптур, створюючи завершений і продуманий вигляд.

Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Образ Кейт у Шотландії показав, як королівська мода може поєднувати класику, сучасний стиль і локальні культурні мотиви.

Кожна деталь, від кольору тканини до вибору брендів, була продумана, що підтверджує її репутацію однієї з найбільш стильних і дипломатично свідомих членів королівської сім’ї.

Цей вихід ще раз довів, що мода може бути інструментом не лише естетики, а й культурного послання.