Кейт Миддлтон в пальто в клетку: сочетание классики и шотландской традиции

Среда 21 января 2026 13:06
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Автор: Катерина Собкова

Во время визита в Шотландию 20 января 2026 года Кейт Миддлтон продемонстрировала безупречный пример дипломатической моды. Принцесса выбрала образ, который сочетает классическую британскую элегантность с глубоким уважением к местным традициям, подчеркивая символику и культурное наследие региона.

Подробнее об образе принцессы Уэльской в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Кейт Миддлтон

Пальто

Главным акцентом стало длинное двубортное пальто в синюю клетку тартан.

Базовый слой

Под пальто принцесса надела сдержанную черную водолазку, которая создает нейтральный фон и позволяет тартану стать главным героем образа.

Также она добавила еще один слой - темно-коричневый жилет с лаконичным этно-орнаментом. Завершала образ темная юбка миди свободного кроя.

Обувь

Кейт выбрала классические черные замшевые сапоги на каблуке, которые визуально удлиняют силуэт и добавляют изящества.

Почему этот образ Кейт Миддлтон особенный

Символизм

Выбор тартана для визита к скульптурам The Kelpies в Фолкерке - это жест уважения к культуре региона. Принцесса таким образом подчеркнула, что мода может быть не только эстетичной, но и дипломатичной.

Прием Color Blocking

Принц Уильям поддержал образ жены, выбрав темно-синий пиджак, а также коричневый свитер и замшевые сапоги такого же оттенка.

Благодаря этому пара выглядит очень гармонично на фоне монументальных стальных скульптур, создавая завершенный и продуманный вид.

Кейт Миддлтон в пальто в клетку: сочетание классики и шотландской традицииКейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Образ Кейт в Шотландии показал, как королевская мода может сочетать классику, современный стиль и локальные культурные мотивы.

Каждая деталь, от цвета ткани до выбора брендов, была продумана, что подтверждает ее репутацию одной из самых стильных и дипломатически сознательных членов королевской семьи.

Этот выход еще раз доказал, что мода может быть инструментом не только эстетики, но и культурного послания.

