Як у Роузі Гантінгтон-Уайтлі: один прийом - і "шкірянка" виглядає на мільйон

07:15 08.03.2026 Нд
3 хв
Легкий штрих - і шкіряна куртка вже не виглядає буденно
aimg Катерина Собкова
Як у Роузі Гантінгтон-Уайтлі: один прийом - і "шкірянка" виглядає на мільйон Розі Гантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Британська супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала, як один простий прийом перетворює шкіряну куртку на елегантний "лук". Її трендовий образ показує, що виглядати дорого може кожна.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Ці "шкірянки" - тренд весни 2026: акценти на плечах, талії та ретро-стилі

Шоколадний total look як альтернатива чорному

Базою образу став глибокий шоколадний відтінок - один із ключових кольорів, який залишається в трендах уже декілька сезонів поспіль. Дизайнери дедалі частіше називають його новим чорним: він такий же універсальний, але виглядає м’якше та благородніше.

Ансамбль виконаний з екошкіри з легким глянцевим блиском. Саме фактура стала головним інструментом стилізації: матеріал додає глибини кольору та створює ефект дорогого, продуманого total leather look.

Як у Роузі Гантінгтон-Уайтлі: один прийом - і &quot;шкірянка&quot; виглядає на мільйонРозі Гантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Силует із характером: акцент на плечі

Головним елементом стала об’ємна шкіряна куртка у стилі оверсайз із масивною лінією плечей. Такий крій формує чіткий, впевнений силует і додає образу легкої маскулінності. Водночас завдяки правильній довжині та посадці куртка не перевантажує фігуру, а підкреслює її.

До неї модель підібрала пряму шкіряну спідницю міді - ще один тренд сезону. Закрита довжина балансує брутальність фактури та робить образ більш стриманим. У результаті виходить гармонійний total look, який не виглядає агресивно.

Як у Роузі Гантінгтон-Уайтлі: один прийом - і &quot;шкірянка&quot; виглядає на мільйонТрендова шкіряна куртка на весну 2026 (фото: instagram.com/rosiehw)

Акцент, що змінює все

Контрастною деталлю стала білосніжна блуза з гіпертрофованим бантом. Саме вона "пом’якшує" шкіряний комплект і додає жіночності. Великий бант працює одразу у кількох напрямках: освіжає обличчя, створює фокус у верхній частині силуету та додає драматичності без надмірного декору.

Взуття підтримує цю гру контрастів - білі туфлі-човники з відкритою п’ятою та гострим носком перегукуються з кольором блузи. Завдяки цьому образ виглядає цілісним і завершеним.

Б’юті-образ у фірмовому стилі

У макіяжі та зачісці Роузі залишилася вірною своєму мінімалізму. Гладке волосся з боковим проділом і нюдовий макіяж у теплих відтінках підкреслюють природну красу та не відволікають від головного - силуету й фактур.

Чому цей образ варто взяти на замітку

Цей вихід - майстер-клас із того, як носити total leather і при цьому виглядати елегантно. Секрет у балансі: масивні плечі компенсуються жіночними деталями, глибокий темний відтінок - світлим акцентом, а глянцева фактура - стриманим кроєм.

Образ доводить: шкіра може бути не лише брутальною, а й витонченою. І саме правильне поєднання текстур, пропорцій та кольору робить його актуальним і по-справжньому статусним.

Як у Роузі Гантінгтон-Уайтлі: один прийом - і &quot;шкірянка&quot; виглядає на мільйонРозі Гантінгтон-Уайтлі задає тренди (фото: instagram.com/rosiehw)

