Маша Єфросиніна показала стильний total look з екошкіри

Телеведуча Маша Єфросиніна вразила шанувальників новим модним образом, поєднавши сучасні тренди з елегантністю класики. На фото вона постала в total look з екошкіри, демонструючи вдалу гру фактур і стриману, але вишукану палітру кольорів.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Єфросиніна

Матеріали та фактури

Основою образу стала шкіряна фактура, яка залишається одним із ключових трендів останніх сезонів.

Використання матеріалів від голови до п’ят (leather total look) виглядає сміливо, проте завдяки продуманим фасонам і крою образ зберігає елегантність і гармонійність.

Екошкіра у поєднанні з натуральними відтінками додає текстурної різноманітності та робить "лук" сучасним, не перевантажуючи його.

Колірна палітра

Маша обрала благородне поєднання природних відтінків, які створюють відчуття гармонії та візуально подовжують силует.

Гольф-водолазка насиченого шоколадного кольору контрастує з м’якою попелясто-сірою спідницею міді, а чоботи в тон верхнього одягу формують вертикальну лінію, що візуально робить фігуру стрункішою. Завдяки цій комбінації total look виглядає збалансовано та дорого.

Деталі крою та силуету

Особливу увагу привертає спідниця зі стильним асиметричним поділом, яка надає образу динаміки та легкості, попри щільність матеріалу.

Чоботи-панчохи з квадратним мисом на високих підборах ідеально заходять під спідницю, створюючи безперервну лінію ніг і підкреслюючи довжину. Таке поєднання матеріалів та крою робить look універсальним - він підходить і для ділової зустрічі, і для вечірнього виходу.

Аксесуари та б’юті-образ

Образ доповнюють мінімалістичні аксесуари: золотистий підвіс на довгому ланцюжку та витончені каблучки розставляють делікатні акценти, не відволікаючи від основного "луку".

Макіяж у нюдових тонах та класичне укладання з легким об’ємом підкреслюють природну красу телеведучої й завершують образ у стилі сучасної класики.

Враження від образу

Усі елементи разом створюють стильний і стриманий total look, який виглядає дорого та жіночно. Маша Єфросиніна демонструє, як правильно поєднувати трендові матеріали з класичною естетикою, роблячи образ доречним і для повсякденного виходу, і для світського заходу.

Маша Єфросиніна показала модний "лук" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)