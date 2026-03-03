ua en ru
Дружина Позитива в костюмі з екошкіри: прості деталі, які роблять образ бездоганним

Вівторок 03 березня 2026 07:15
UA EN RU
Дружина Позитива в костюмі з екошкіри: прості деталі, які роблять образ бездоганним Юлія Сахневич (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина співака Позитива, танцівниця і молода мама Юлія Сахневич поділилася новим образом в екошкірі, показавши, як прості деталі створюють стильний і ефектний образ.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Дружина Позитива показала модний "лук" з тренчем

Який "лук" вибрала Сахневич

Жакет складного крою

Баска на талії та чітко структуровані плечі додали образу геометричності й витонченості. Екошкіра темно-смарагдового відтінку виглядає дорого та сучасно, а крій жакета дозволяє підкреслити талію й лінію плечей.

Спідниця у довжині міді

Прямий силует із високою посадкою візуально подовжує ноги й створює гармонійний контур образу. Такий варіант підходить як для ділових виходів, так і для світських подій, поєднуючи стриманість із елегантністю.

Дружина Позитива в костюмі з екошкіри: прості деталі, які роблять образ бездоганнимМодний "лук" Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Взуття

Класичні чорні човники на високих підборах додали жіночності та завершили ансамбль, забезпечивши ефектні пропорції й витягнуту лінію ніг.

Деталі

Образ доповнили розпущене волосся з ефектом легкої недбалості та стриманий макіяж у нюдових тонах. Це підкреслило природну красу Юлії та дозволило шкіряним елементам "говорити" самостійно.

Дружина Позитива в костюмі з екошкіри: прості деталі, які роблять образ бездоганнимЮлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Стиль

Вибір екошкіри для повсякденних та світських виходів демонструє трендовість і водночас прагнення до етичної моди.

Темно-смарагдовий відтінок у поєднанні з класичними елементами створює ефектний баланс між сміливістю й витонченістю.

Ансамбль Сахневич показує, як правильно поєднувати грубу фактуру шкіри з м’якими лініями й природною красою, роблячи образ гармонійним і водночас яскравим. Це ще один доказ того, що стиль Юлії надихає шанувальників і задає актуальні тренди в українському модному середовищі.

Дружина Позитива в костюмі з екошкіри: прості деталі, які роблять образ бездоганнимСахневич задає тренди (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Чому цей образ актуальний

Повернення екошкіри

  • Екошкіра вже кілька сезонів утримує позиції серед ключових трендів у моді.
  • Вона поєднує ефектність і практичність: виглядає дорого, але легша у догляді, ніж натуральна шкіра.
  • Вибір Юлії демонструє, що цей матеріал підходить не тільки для сміливих образів, а й для елегантної класики.

Дружина Позитива в костюмі з екошкіри: прості деталі, які роблять образ бездоганнимЮлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Популярність баски

  • Баска зараз повертається у моду як спосіб підкреслити талію та додати архітектурності силуету.
  • Вона поєднує жіночність і строгість, особливо в поєднанні з екошкірою, створюючи контраст текстур.
  • Юлія демонструє, як баска працює у сучасному гардеробі без перебору, що робить її образ навчальним прикладом для шанувальників стилю.

Монохром

  • Темно-смарагдовий монохром - ще один тренд сезону 2026: насичені глибокі кольори у поєднанні з базовими аксесуарами виглядають дорого і гармонійно.
  • Юлія показала, як поєднати монохром із різними текстурами: гладка екошкіра + матова тканина взуття + ніжний макіяж.

Дружина Позитива в костюмі з екошкіри: прості деталі, які роблять образ бездоганнимДружина Позитива показала модний "лук" (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

