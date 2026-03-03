Дружина Позитива в костюмі з екошкіри: прості деталі, які роблять образ бездоганним
Дружина співака Позитива, танцівниця і молода мама Юлія Сахневич поділилася новим образом в екошкірі, показавши, як прості деталі створюють стильний і ефектний образ.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Більше цікавого: Дружина Позитива показала модний "лук" з тренчем
Який "лук" вибрала Сахневич
Жакет складного крою
Баска на талії та чітко структуровані плечі додали образу геометричності й витонченості. Екошкіра темно-смарагдового відтінку виглядає дорого та сучасно, а крій жакета дозволяє підкреслити талію й лінію плечей.
Спідниця у довжині міді
Прямий силует із високою посадкою візуально подовжує ноги й створює гармонійний контур образу. Такий варіант підходить як для ділових виходів, так і для світських подій, поєднуючи стриманість із елегантністю.
Модний "лук" Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Взуття
Класичні чорні човники на високих підборах додали жіночності та завершили ансамбль, забезпечивши ефектні пропорції й витягнуту лінію ніг.
Деталі
Образ доповнили розпущене волосся з ефектом легкої недбалості та стриманий макіяж у нюдових тонах. Це підкреслило природну красу Юлії та дозволило шкіряним елементам "говорити" самостійно.
Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Стиль
Вибір екошкіри для повсякденних та світських виходів демонструє трендовість і водночас прагнення до етичної моди.
Темно-смарагдовий відтінок у поєднанні з класичними елементами створює ефектний баланс між сміливістю й витонченістю.
Ансамбль Сахневич показує, як правильно поєднувати грубу фактуру шкіри з м’якими лініями й природною красою, роблячи образ гармонійним і водночас яскравим. Це ще один доказ того, що стиль Юлії надихає шанувальників і задає актуальні тренди в українському модному середовищі.
Сахневич задає тренди (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Чому цей образ актуальний
Повернення екошкіри
- Екошкіра вже кілька сезонів утримує позиції серед ключових трендів у моді.
- Вона поєднує ефектність і практичність: виглядає дорого, але легша у догляді, ніж натуральна шкіра.
- Вибір Юлії демонструє, що цей матеріал підходить не тільки для сміливих образів, а й для елегантної класики.
Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Популярність баски
- Баска зараз повертається у моду як спосіб підкреслити талію та додати архітектурності силуету.
- Вона поєднує жіночність і строгість, особливо в поєднанні з екошкірою, створюючи контраст текстур.
- Юлія демонструє, як баска працює у сучасному гардеробі без перебору, що робить її образ навчальним прикладом для шанувальників стилю.
Монохром
- Темно-смарагдовий монохром - ще один тренд сезону 2026: насичені глибокі кольори у поєднанні з базовими аксесуарами виглядають дорого і гармонійно.
- Юлія показала, як поєднати монохром із різними текстурами: гладка екошкіра + матова тканина взуття + ніжний макіяж.
Дружина Позитива показала модний "лук" (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Вас також може зацікавити
- Як повторити шкіряний "лук" Злати Огнєвіч, що виглядає на мільйон
- Маша Єфросиніна показала стильний total look з екошкіри.