Как у Роузи Хантингтон-Уайтли: один прием - и "кожанка" выглядит на миллион

07:15 08.03.2026 Вс
3 мин
Легкий штрих - и кожаная куртка уже не выглядит обыденно
aimg Катерина Собкова
Как у Роузи Хантингтон-Уайтли: один прием - и "кожанка" выглядит на миллион Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала, как один простой прием превращает кожаную куртку в элегантный "лук". Ее трендовый образ показывает, что выглядеть дорого может каждая.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Эти "кожанки" - тренд весны 2026: акценты на плечах, талии и ретро-стиле

Шоколадный total look как альтернатива черному

Базой образа стал глубокий шоколадный оттенок - один из ключевых цветов, который остается в трендах уже несколько сезонов подряд. Дизайнеры все чаще называют его новым черным: он такой же универсальный, но выглядит мягче и благороднее.

Ансамбль выполнен из экокожи с легким глянцевым блеском. Именно фактура стала главным инструментом стилизации: материал добавляет глубины цвета и создает эффект дорогого, продуманного total leather look.

Как у Роузи Хантингтон-Уайтли: один прием - и &quot;кожанка&quot; выглядит на миллионРози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Силуэт с характером: акцент на плечи

Главным элементом стала объемная кожаная куртка в стиле оверсайз с массивной линией плеч. Такой крой формирует четкий, уверенный силуэт и добавляет образу легкой маскулинности. При этом благодаря правильной длине и посадке куртка не перегружает фигуру, а подчеркивает ее.

К ней модель подобрала прямую кожаную юбку миди - еще один тренд сезона. Закрытая длина балансирует брутальность фактуры и делает образ более сдержанным. В результате получается гармоничный total look, который не выглядит агрессивно.

Как у Роузи Хантингтон-Уайтли: один прием - и &quot;кожанка&quot; выглядит на миллионТрендовая кожаная куртка на весну 2026 (фото: instagram.com/rosiehw)

Акцент, меняющий все

Контрастной деталью стала белоснежная блуза с гипертрофированным бантом. Именно она "смягчает" кожаный комплект и добавляет женственности. Большой бант работает сразу в нескольких направлениях: освежает лицо, создает фокус в верхней части силуэта и добавляет драматичности без чрезмерного декора.

Обувь поддерживает эту игру контрастов - белые туфли-лодочки с открытой пяткой и острым носком перекликаются с цветом блузы. Благодаря этому образ выглядит целостным и завершенным.

Бьюти-образ в фирменном стиле

В макияже и прическе Роузи осталась верна своему минимализму. Гладкие волосы с боковым пробором и нюдовый макияж в теплых оттенках подчеркивают естественную красоту и не отвлекают от главного - силуэта и фактур.

Почему этот образ стоит взять на заметку

Этот выход - мастер-класс по тому, как носить total leather и при этом выглядеть элегантно. Секрет в балансе: массивные плечи компенсируются женственными деталями, глубокий темный оттенок - светлым акцентом, а глянцевая фактура - сдержанным кроем.

Образ доказывает: кожа может быть не только брутальной, но и изящной. И именно правильное сочетание текстур, пропорций и цвета делает его актуальным и по-настоящему статусным.

Как у Роузи Хантингтон-Уайтли: один прием - и &quot;кожанка&quot; выглядит на миллионРози Хантингтон-Уайтли задает тренды (фото: instagram.com/rosiehw)

