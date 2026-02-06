Як Оля Полякова носить хутро: деталі, які роблять образ унікальним

Який "лук" вибрала Полякова

Основою аутфіту стала гра з об’ємами та контрастами, яка дозволила зробити образ водночас розкішним і практичним.

Полякова обрала рішення, що сьогодні дедалі частіше використовують стилісти: акцент на верхній частині тіла у поєднанні з базовим низом.

Головний акцент - хутряна шапка

Справжньою родзинкою образу стала масивна хутряна шапка-вушанка. Вона не лише захищає від холоду, а й виконує роль ключового стилістичного акценту.

Шапка ідеально обрамляє обличчя, додаючи вигляду так званого "арктичного шику" - тренду, який активно повертається у зимових колекціях світових брендів. Такий елемент одразу підкреслює статусність образу та робить його впізнаваним.

Полякова показала трендову шапку на зиму (скриншот)

Коротка шуба як тренд сезону

Не менш важливим складником "луку" стала об’ємна коротка шуба рудого відтінку. Саме такі моделі сьогодні вважаються одними з найактуальніших: вони створюють м’яку архітектуру силуету та концентрують увагу на плечах і грудній зоні.

Теплий колір шуби гармонійно вписується в загальну палітру образу, додаючи йому глибини та візуального тепла.

Аксесуари та баланс образу

Для завершення ансамблю співачка обрала містку шкіряну сумку коричневого кольору. Вона підтримує загальну кольорову концепцію та водночас виконує практичну функцію, що важливо для міських образів. Аксесуари в цьому луці не перевантажують, а навпаки - врівноважують хутряні елементи.

Контраст як стилістичний прийом

Щоб образ не виглядав надто важким, Полякова вдалася до перевіреного прийому - поєднала розкішний верх із базовими світло-блакитними джинсами прямого крою. Такий контраст робить аутфіт більш легким і адаптованим до повсякденних справ, а не лише для світських виходів.

Взуття та фінальні деталі

Завершують образ лофери на грубій підошві з хутряним декором, які логічно підтримують загальну концепцію.

Під верхнім одягом помітний лаконічний трикотажний джемпер пісочного кольору - ідеальний фон для масивних золотих прикрас, що додають образу нотки гламурності.

Цей вихід Олі Полякової є наочним прикладом того, як хутряні деталі можуть працювати у реальному житті. Образ поєднує комфорт, тепло та відчуття розкоші - без надмірної театральності, але з чітким модним меседжем.

Оля Полякова показала, як носити шубу (скриншот)