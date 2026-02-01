Як носити об'ємну шубу взимку: стильний "лук" нареченої Роналду

Наречена легендарного португальського футболіста Кріштіану Роналду, модель та блогерка Джорджина Родрігес продемонструвала стильний зимовий "лук" з об’ємною шубою з екохутра. Монохромна база, легінси та великі аксесуари допомагають зберегти пропорції та підкреслити витонченість силуету.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Монохромна база

Джорджина часто будує образ на однотонній базі, вибираючи обтислі комплекти під об’ємну шубу. Такий прийом створює довгу, плавну вертикаль, яка візуально витягує силует і робить його гармонійним.

Монохромна основа працює як природний коректор пропорцій: фігура виглядає стрункіше, а образ - більш цілісним.

Наречена Роналду Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/georginagio)

Акцент на ноги

Щоб балансувати об’єм шуби, Джорджина віддає перевагу вузьким брюкам або легінсам. Цей контраст дозволяє уникнути ефекту громіздкості та зберегти легкість образу. Одночасно такий прийом підкреслює витонченість ліній і додає динаміки в повсякденний чи вечірній "лук".

Джорджина Родрігес показала, з чим носити шубу (фото: instagram.com/georginagio)

Витончена зачіска

Щоб не перевантажувати плечі та шию, Джорджина часто збирає волосся у гладкий пучок або елегантний хвіст.

Це дозволяє відкрити лінію шиї, зробити образ більш акуратним та підкреслити жіночність, не відволікаючи увагу від об’ємного верхнього одягу.

Аксесуари

Ще один секрет стильного образу - правильні аксесуари. Зазначимо, що великі сумки без зайвих принтів ідеально пасують до об’ємної шуби. Вони підкреслюють цілісність фігури, не перевантажують образ і додають лаконічності, особливо в міських "луках".

Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/georginagio)

Головне правило текстур

Якісне об’ємне пальто чи шуба повинні бути виконані зі щільного матеріалу, який тримає форму. Екохутро або щільна тканина зберігає контур силуету, виглядає охайно і дозволяє поєднувати верхній одяг з будь-якими аксесуарами та нижньою частиною образу без ризику розвалити пропорції.

Образ Джорджини Родрігес доводить, що навіть найоб’ємніший верхній одяг можна носити стильно і сучасно.

Правильна база, акценти на нижній частині, продумані аксесуари та щільна фактура шуби допомагають створити елегантний лук, який виглядає дорого і гармонійно, навіть у повсякденному житті.

Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/georginagio)