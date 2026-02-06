Как Оля Полякова носит мех: детали, которые делают образ уникальным

Оля Полякова продемонстрировала, как меховой total look может сочетать стиль, комфорт и современную городскую эстетику. Главные акценты образа - пушистая шапка-ушанка, короткая шуба и изящные аксессуары, которые делают даже простой "лук" неповторимым.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Основой аутфита стала игра с объемами и контрастами, которая позволила сделать образ одновременно роскошным и практичным.
Полякова выбрала решение, которое сегодня все чаще используют стилисты: акцент на верхней части тела в сочетании с базовым низом.
Главный акцент - меховая шапка
Настоящей изюминкой образа стала массивная меховая шапка-ушанка. Она не только защищает от холода, но и выполняет роль ключевого стилистического акцента.
Шапка идеально обрамляет лицо, придавая вид так называемого "арктического шика" - тренда, который активно возвращается в зимних коллекциях мировых брендов. Такой элемент сразу подчеркивает статусность образа и делает его узнаваемым.
Короткая шуба как тренд сезона
Не менее важной составляющей "лука" стала объемная короткая шуба рыжего оттенка. Именно такие модели сегодня считаются одними из самых актуальных: они создают мягкую архитектуру силуэта и концентрируют внимание на плечах и грудной зоне.
Теплый цвет шубы гармонично вписывается в общую палитру образа, добавляя ему глубины и визуального тепла.
Аксессуары и баланс образа
Для завершения ансамбля певица выбрала вместительную кожаную сумку коричневого цвета. Она поддерживает общую цветовую концепцию и одновременно выполняет практическую функцию, что важно для городских образов. Аксессуары в этом луке не перегружают, а наоборот - уравновешивают меховые элементы.
Контраст как стилистический прием
Чтобы образ не выглядел слишком тяжелым, Полякова прибегла к проверенному приему - соединила роскошный верх с базовыми светло-голубыми джинсами прямого кроя. Такой контраст делает аутфит более легким и адаптированным к повседневным делам, а не только для светских выходов.
Обувь и финальные детали
Завершают образ лоферы на грубой подошве с меховым декором, которые логично поддерживают общую концепцию.
Под верхней одеждой заметен лаконичный трикотажный джемпер песочного цвета - идеальный фон для массивных золотых украшений, добавляющих образу нотки гламурности.
Этот выход Оли Поляковой является наглядным примером того, как меховые детали могут работать в реальной жизни. Образ сочетает комфорт, тепло и ощущение роскоши - без чрезмерной театральности, но с четким модным месседжем.
