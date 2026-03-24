Як носити тренч і джинси, щоб виглядати на мільйон: приклад Каті Осадчої

07:15 24.03.2026 Вт
2 хв
Проста формула для весняного образу, яку легко може повторити вдома кожна модниця
aimg Катерина Собкова
Катя Осадча (колаж: РБК-Україна)

Відома українська телеведуча Катя Осадча показала, як поєднати тренч і джинси так, щоб образ виглядав дорого та сучасно. Її весняний "лук" легко повторити, бо він поєднує стиль і комфорт одночасно.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Тренч + джинси: класика у новому прочитанні

Для прогулянки містом Осадча обрала образ, який легко повторити, але він виглядає ефектно і сучасно. Головними героями стали бежевий тренч подовженого крою та широкі блакитні джинси.

Чому працює цей дует:

  • Тренч вільного крою - не просто верхній одяг, а основа весняного гардероба. Модель у пісочному відтінку з акцентними ґудзиками додає силуету структури та шарму.
  • Широкі джинси з розрізом підтримують тренд на розслабленість. Легкий блакитний денім із декоративним розрізом на коліні робить образ менш офіційним та більш сучасним.
  • Білий лонгслів - класика бази під тренчем. Освіжає обличчя та створює необхідний контраст із бежевою палітрою.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Деталі, що роблять образ завершеним

Телеведуча доповнила вихід аксесуарами, які підкреслили стиль і додали паризького шику:

  • Сумка - шкіряна коричнева сумка теплого рудого відтінку ідеально поєднується з бежевим тренчем.
  • Окуляри-"лисички" - чорна масивна оправа додає характеру та захищає від весняного сонця.
  • Великі сережки-кільця - сріблясті прикраси завершують образ, роблячи його доречним і вдень, і ввечері.

Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)

Як адаптувати образ під різні випадки

Для роботи

Додайте класичні чорні туфлі на невисокому підборі та сумку-тоут. Тренч і джинси зберігають комфорт, а строгі аксесуари роблять образ офіційним і акуратним.

Для прогулянки містом

Замість туфель оберіть білі кросівки або лофери. Додайте об’ємну сумку через плече та сонцезахисні окуляри - образ стане легким і невимушеним.

Для вечірки або зустрічі з друзями

Додайте яскравий акцент - червоні туфлі або клатч, великі сережки та яскравий макіяж. Тренч можна трохи підкрутити рукави або зав’язати пояс у вузол для більшої грайливості.

Така універсальність робить цей комплект справжньою знахідкою для тих, хто цінує розумний гардероб: одна база - безліч варіантів для будь-якого випадку.

Катя Осадча показала універсальний лук на весну (фото: instagram.com/kosadcha)

