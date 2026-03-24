Как носить тренч и джинсы, чтобы выглядеть на миллион: пример Кати Осадчей

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как совместить тренч и джинсы так, чтобы образ выглядел дорого и современно. Ее весенний "лук" легко повторить, потому что он сочетает стиль и комфорт одновременно.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Для прогулки по городу Осадчая выбрала образ, который легко повторить, но он выглядит эффектно и современно. Главными героями стали бежевый тренч удлиненного кроя и широкие голубые джинсы.
Почему работает этот дуэт:
Детали, делающие образ завершенным
Телеведущая дополнила выход аксессуарами, которые подчеркнули стиль и добавили парижского шика:
Для работы
Добавьте классические черные туфли на невысоком каблуке и сумку-тоут. Тренч и джинсы сохраняют комфорт, а строгие аксессуары делают образ официальным и аккуратным.
Для прогулки по городу
Вместо туфель выберите белые кроссовки или лоферы. Добавьте объемную сумку через плечо и солнцезащитные очки - образ станет легким и непринужденным.
Для вечеринки или встречи с друзьями
Добавьте яркий акцент - красные туфли или клатч, крупные серьги и яркий макияж. Тренч можно немного подкрутить рукава или завязать пояс в узел для большей игривости.
Такая универсальность делает этот комплект настоящей находкой для тех, кто ценит умный гардероб: одна база - множество вариантов для любого случая.
Еще больше интересного: