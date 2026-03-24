Как носить тренч и джинсы, чтобы выглядеть на миллион: пример Кати Осадчей

Тренч + джинсы: классика в новом прочтении

Для прогулки по городу Осадчая выбрала образ, который легко повторить, но он выглядит эффектно и современно. Главными героями стали бежевый тренч удлиненного кроя и широкие голубые джинсы.

Почему работает этот дуэт:

Тренч свободного кроя - не просто верхняя одежда, а основа весеннего гардероба. Модель в песочном оттенке с акцентными пуговицами добавляет силуэту структуры и шарма.

Широкие джинсы с разрезом поддерживают тренд на расслабленность. Легкий голубой деним с декоративным разрезом на колене делает образ менее официальным и более современным.

Белый лонгслив - классика базы под тренчем. Освежает лицо и создает необходимый контраст с бежевой палитрой.

Детали, делающие образ завершенным

Телеведущая дополнила выход аксессуарами, которые подчеркнули стиль и добавили парижского шика:

Сумка - кожаная коричневая сумка теплого рыжего оттенка идеально сочетается с бежевым тренчем.

Очки-"лисички" - черная массивная оправа добавляет характера и защищает от весеннего солнца.

Крупные серьги-кольца - серебристые украшения завершают образ, делая его уместным и днем, и вечером.

Как адаптировать образ под разные случаи

Для работы

Добавьте классические черные туфли на невысоком каблуке и сумку-тоут. Тренч и джинсы сохраняют комфорт, а строгие аксессуары делают образ официальным и аккуратным.

Для прогулки по городу

Вместо туфель выберите белые кроссовки или лоферы. Добавьте объемную сумку через плечо и солнцезащитные очки - образ станет легким и непринужденным.

Для вечеринки или встречи с друзьями

Добавьте яркий акцент - красные туфли или клатч, крупные серьги и яркий макияж. Тренч можно немного подкрутить рукава или завязать пояс в узел для большей игривости.

Такая универсальность делает этот комплект настоящей находкой для тех, кто ценит умный гардероб: одна база - множество вариантов для любого случая.

