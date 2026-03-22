Джинси та "шкірянка": як повторити "лук" Полякової з базовими речами на весну

Українська співачка Оля Полякова показала стильний весняний образ із базових речей, який легко повторити. Йдеться про поєднання джинсів, шкіряної куртки та акцентних деталей, що формують актуальний силует сезону 2026.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Полякова

Базові речі можуть виглядати ефектно, якщо правильно їх поєднати - і прикладом цього став свіжий образ Олі Полякової.

Співачка зробила ставку на прості, але трендові елементи гардероба, які разом створюють сучасний і водночас універсальний лук.

Основою образу стала шкіряна куртка-косуха. Такий фасон цієї весни є одним із найактуальніших, адже додає образу розслабленості та дозволяє комбінувати куртку з об’ємними речами. Крім того, масивні блискавки та груба фактура шкіри роблять образ більш виразним.

Щоб пом’якшити цей ефект, Полякова обрала світлий трикотажний джемпер з фактурною обробкою. Легкий ефект недбалості, як-от необроблені краї, створює цікавий контраст із грубою шкірою.

Саме така гра фактур - один із ключових прийомів, який використовують стилісти.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Не менш важливою частиною образу стали широкі блакитні джинси. Світлий денім і вільний крій залишаються серед головних трендів 2026 року. Вони допомагають збалансувати об’ємний верх і водночас роблять силует більш сучасним.

Окрему роль у цьому "луці" відіграють аксесуари. Масивні сонцезахисні окуляри додають загадковості, а довгі ланцюжки та кулони поверх трикотажу створюють легкий настрій. Саме деталі роблять базовий образ модним.

Полякова показала модний образ на весну 2026 (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Стилісти радять звернути увагу на баланс пропорцій: якщо верх і низ об’ємні, варто додати акцент на обличчя або прикраси, щоб образ не виглядав перевантаженим.

Також важливо поєднувати різні фактури - шкіру, денім, трикотаж - це додає глибини навіть найпростішим комбінаціям.

Поєднання блакитних джинсів, чорної шкіряної куртки та світлого верху вже називають універсальною формулою весняного гардероба. Такий образ легко адаптувати під повсякденний стиль - від прогулянок містом до неформальних зустрічей.

Полякова задає тренди (фото: instagram.com/polyakovamusic)