Як носити тренч і джинси, щоб виглядати на мільйон: приклад Каті Осадчої
Відома українська телеведуча Катя Осадча показала, як поєднати тренч і джинси так, щоб образ виглядав дорого та сучасно. Її весняний "лук" легко повторити, бо він поєднує стиль і комфорт одночасно.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Тренч + джинси: класика у новому прочитанні
Для прогулянки містом Осадча обрала образ, який легко повторити, але він виглядає ефектно і сучасно. Головними героями стали бежевий тренч подовженого крою та широкі блакитні джинси.
Чому працює цей дует:
- Тренч вільного крою - не просто верхній одяг, а основа весняного гардероба. Модель у пісочному відтінку з акцентними ґудзиками додає силуету структури та шарму.
- Широкі джинси з розрізом підтримують тренд на розслабленість. Легкий блакитний денім із декоративним розрізом на коліні робить образ менш офіційним та більш сучасним.
- Білий лонгслів - класика бази під тренчем. Освіжає обличчя та створює необхідний контраст із бежевою палітрою.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Деталі, що роблять образ завершеним
Телеведуча доповнила вихід аксесуарами, які підкреслили стиль і додали паризького шику:
- Сумка - шкіряна коричнева сумка теплого рудого відтінку ідеально поєднується з бежевим тренчем.
- Окуляри-"лисички" - чорна масивна оправа додає характеру та захищає від весняного сонця.
- Великі сережки-кільця - сріблясті прикраси завершують образ, роблячи його доречним і вдень, і ввечері.
Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)
Як адаптувати образ під різні випадки
Для роботи
Додайте класичні чорні туфлі на невисокому підборі та сумку-тоут. Тренч і джинси зберігають комфорт, а строгі аксесуари роблять образ офіційним і акуратним.
Для прогулянки містом
Замість туфель оберіть білі кросівки або лофери. Додайте об’ємну сумку через плече та сонцезахисні окуляри - образ стане легким і невимушеним.
Для вечірки або зустрічі з друзями
Додайте яскравий акцент - червоні туфлі або клатч, великі сережки та яскравий макіяж. Тренч можна трохи підкрутити рукави або зав’язати пояс у вузол для більшої грайливості.
Така універсальність робить цей комплект справжньою знахідкою для тих, хто цінує розумний гардероб: одна база - безліч варіантів для будь-якого випадку.
Катя Осадча показала універсальний лук на весну (фото: instagram.com/kosadcha)