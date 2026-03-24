ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как носить тренч и джинсы, чтобы выглядеть на миллион: пример Кати Осадчей

07:15 24.03.2026 Вт
2 мин
Простая формула для весеннего образа, которую легко может повторить дома каждая модница
aimg Катерина Собкова
Как носить тренч и джинсы, чтобы выглядеть на миллион: пример Кати Осадчей Катя Осадчая (коллаж: РБК-Украина)

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как совместить тренч и джинсы так, чтобы образ выглядел дорого и современно. Ее весенний "лук" легко повторить, потому что он сочетает стиль и комфорт одновременно.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Тренч + джинсы: классика в новом прочтении

Для прогулки по городу Осадчая выбрала образ, который легко повторить, но он выглядит эффектно и современно. Главными героями стали бежевый тренч удлиненного кроя и широкие голубые джинсы.

Почему работает этот дуэт:

  • Тренч свободного кроя - не просто верхняя одежда, а основа весеннего гардероба. Модель в песочном оттенке с акцентными пуговицами добавляет силуэту структуры и шарма.
  • Широкие джинсы с разрезом поддерживают тренд на расслабленность. Легкий голубой деним с декоративным разрезом на колене делает образ менее официальным и более современным.
  • Белый лонгслив - классика базы под тренчем. Освежает лицо и создает необходимый контраст с бежевой палитрой.

Как носить тренч и джинсы, чтобы выглядеть на миллион: пример Кати ОсадчейКатя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Детали, делающие образ завершенным

Телеведущая дополнила выход аксессуарами, которые подчеркнули стиль и добавили парижского шика:

  • Сумка - кожаная коричневая сумка теплого рыжего оттенка идеально сочетается с бежевым тренчем.
  • Очки-"лисички" - черная массивная оправа добавляет характера и защищает от весеннего солнца.
  • Крупные серьги-кольца - серебристые украшения завершают образ, делая его уместным и днем, и вечером.

Как носить тренч и джинсы, чтобы выглядеть на миллион: пример Кати ОсадчейОсадчая задает тренды (фото: instagram.com/kosadcha)

Как адаптировать образ под разные случаи

Для работы

Добавьте классические черные туфли на невысоком каблуке и сумку-тоут. Тренч и джинсы сохраняют комфорт, а строгие аксессуары делают образ официальным и аккуратным.

Для прогулки по городу

Вместо туфель выберите белые кроссовки или лоферы. Добавьте объемную сумку через плечо и солнцезащитные очки - образ станет легким и непринужденным.

Для вечеринки или встречи с друзьями

Добавьте яркий акцент - красные туфли или клатч, крупные серьги и яркий макияж. Тренч можно немного подкрутить рукава или завязать пояс в узел для большей игривости.

Такая универсальность делает этот комплект настоящей находкой для тех, кто ценит умный гардероб: одна база - множество вариантов для любого случая.

Как носить тренч и джинсы, чтобы выглядеть на миллион: пример Кати ОсадчейКатя Осадчая показала универсальный лук на весну (фото: instagram.com/kosadcha)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Катя Осадчая Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
