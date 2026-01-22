ua en ru
Как носить берет зимой: стильный пример от Дженнифер Лопес

Четверг 22 января 2026 07:15
Как носить берет зимой: стильный пример от Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Берет снова возвращается в зимние образы, и Дженнифер Лопес показала, как носить его стильно и современно. В своем новом выходе звезда соединила этот классический аксессуар с базовыми цветами и четкими силуэтами, создав элегантный образ в стиле "тихой роскоши".

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Дженнифер Лопес

Главный акцент - берет

Светло-серый шерстяной берет стал ключевым элементом образа. Он добавляет мягкости и романтичности, одновременно снимая чрезмерную строгость классического черного верха.

Такой аксессуар отсылает к французской эстетике и подчеркивает утонченность стиля. Кроме того, оттенок берета гармонично сочетается с цветом волос Лопес, создавая целостную композицию.

Верх: жакет с характером

Дженнифер Лопес выбрала черный жакет с четко очерченной талией, формирующей женственный силуэт "песочные часы".

Особое внимание привлекают объемные рукава-буфы, которые добавляют образу драматизма и архитектурности. Благодаря этому верх выглядит не просто классическим, а дизайнерским и современным.

Как носить берет зимой: стильный пример от Дженнифер ЛопесДженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Низ: широкие брюки палаццо

Серые брюки с высокой талией и защипами стали идеальной базой для этого ансамбля. Они выполнены из костюмной ткани, которая хорошо держит форму, и создают ощущение сдержанной роскоши.

Цвет брюк перекликается с беретом, формируя вертикаль цвета, которая визуально удлиняет силуэт и делает фигуру стройнее.

Детали, завершающие образ

Аксессуары у Лопес минималистичные: сдержанные украшения и массивное кольцо не перегружают образ.

Макияж с глубоким винным оттенком помады придает образу вечернюю изысканность, а идеально прямые длинные волосы подчеркивают ухоженность и уверенность.

В чем секрет удачного образа

Главная сила этого аутфита - в игре объемов и балансе пропорций. Приталенный жакет уравновешивает широкие брюки и пышные рукава, а базовая цветовая палитра позволяет экспериментировать с формами без риска перегрузить образ.

Именно так выглядит "тихая роскошь" в современном прочтении - сдержанно, продуманно и очень эффектно.

Как носить берет зимой: стильный пример от Дженнифер ЛопесДженнифер Лопес показала стильный "лук" (фото: instagram.com/jlo)

