Как носить берет зимой: стильный пример от Дженнифер Лопес
Берет снова возвращается в зимние образы, и Дженнифер Лопес показала, как носить его стильно и современно. В своем новом выходе звезда соединила этот классический аксессуар с базовыми цветами и четкими силуэтами, создав элегантный образ в стиле "тихой роскоши".
Какой "лук" выбрала Дженнифер Лопес
Главный акцент - берет
Светло-серый шерстяной берет стал ключевым элементом образа. Он добавляет мягкости и романтичности, одновременно снимая чрезмерную строгость классического черного верха.
Такой аксессуар отсылает к французской эстетике и подчеркивает утонченность стиля. Кроме того, оттенок берета гармонично сочетается с цветом волос Лопес, создавая целостную композицию.
Верх: жакет с характером
Дженнифер Лопес выбрала черный жакет с четко очерченной талией, формирующей женственный силуэт "песочные часы".
Особое внимание привлекают объемные рукава-буфы, которые добавляют образу драматизма и архитектурности. Благодаря этому верх выглядит не просто классическим, а дизайнерским и современным.
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Низ: широкие брюки палаццо
Серые брюки с высокой талией и защипами стали идеальной базой для этого ансамбля. Они выполнены из костюмной ткани, которая хорошо держит форму, и создают ощущение сдержанной роскоши.
Цвет брюк перекликается с беретом, формируя вертикаль цвета, которая визуально удлиняет силуэт и делает фигуру стройнее.
Детали, завершающие образ
Аксессуары у Лопес минималистичные: сдержанные украшения и массивное кольцо не перегружают образ.
Макияж с глубоким винным оттенком помады придает образу вечернюю изысканность, а идеально прямые длинные волосы подчеркивают ухоженность и уверенность.
В чем секрет удачного образа
Главная сила этого аутфита - в игре объемов и балансе пропорций. Приталенный жакет уравновешивает широкие брюки и пышные рукава, а базовая цветовая палитра позволяет экспериментировать с формами без риска перегрузить образ.
Именно так выглядит "тихая роскошь" в современном прочтении - сдержанно, продуманно и очень эффектно.
Дженнифер Лопес показала стильный "лук" (фото: instagram.com/jlo)
