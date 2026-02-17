Як носити baby blue, принт "Бембі" та горошок навесні 2026: поради Андре Тана

Тренди весни 2026

Baby blue

Одним із ключових кольорів весни 2026 став baby blue. Цей світлий, ніжний відтінок прекрасно поєднується з коричневим, бургунді, рожевим та іншими пастельними тонами. Він додає образу легкості та свіжості, ставши ідеальним вибором для ранньої весни.

Baby blue відмінно виглядає у сукнях, блузах та жакетах, а також у деталях аксесуарів, підкреслюючи жіночність та романтичність образу.

Андре Тан про модні тренди весни 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Квітковий принт

Квітковий принт залишається must-have сезону і лише набирає популярності. Легкі сукні, блузи та навіть аксесуари з квітковими мотивами стали символом весняного настрою.

Андре Тан підкреслює, що принти цього типу - це не просто тимчасовий тренд, а спосіб життя: вони додають легкості, піднімають настрій і дозволяють створювати яскраві, динамічні образи для щоденного життя.

Андре Тан про модні тренди весни 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Горошок

Принт горошок, який завоював популярність ще у 2025 році, повертається на модні подіуми. Цього сезону він демонструє приріст попиту на європейському ринку і обіцяє стати ключовим елементом весняних колекцій.

Горошок підходить як для повсякденних образів, так і для більш вишуканих "луків" - його варто поєднувати із пастельними відтінками та нейтральними базовими речами.

Андре Тан про модні тренди весни 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Принт "Бембі"

Якщо раніше на піку популярності був агресивний леопард, цього сезону його замінює принт "Бембі". Ніжний, трохи наївний і привабливий мотив ідеально підходить для весняних суконь і блуз.

Цей принт створює атмосферу легкості та романтики, роблячи образ м’яким і жіночним без надмірної яскравості.

Андре Тан про модні тренди весни 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Східний мінімалізм

Ще один важливий напрямок весни 2026 - східний мінімалізм. Він поєднує простоту та лаконічність з об’ємними низами: брюки-аладдіни, шаровари, брюки-банани та спідниці-тюльпани.

Вузький верх допомагає підкреслити пропорції тіла та збалансувати об’ємні деталі. Такий стиль підходить як для офісу, так і для вільного часу, створюючи комфортний, але водночас стильний образ.

Андре Тан про модні тренди весни 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мандарин-жакети

Новий тренд, який змінює звичні уявлення про жакети, - мандарин-жакети. Вони додають образу східного шику та водночас залишаються універсальними для повсякденного носіння.

Яскраві, структуровані, але водночас легкі, ці жакети стають основою для комбінування з базовим гардеробом і підкреслюють індивідуальність власника.

Андре Тан про модні тренди весни 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Укорочений верх

У цьому сезоні популярними стають кроп-топи, кейпи та короткі жакети. Важливою ідеєю є не просто показати трохи шкіри, а вміло підкреслити пропорції тіла, створюючи гармонійний і стильний образ.

Такі елементи легко комбінуються з високими спідницями, брюками та навіть об’ємними низами в стилі східного мінімалізму.

Андре Тан про модні тренди весни 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Як носити тренди весни 2026, щоб виглядати дорого

Для ефекту дорогого стилю з відтінком baby blue вибирайте речі з натуральних тканин: шовк, кашемір, легкий шерстяний трикотаж. Додайте аксесуари в тон - сумку або туфлі на підборах, і ваш образ виглядатиме завершено.

М’який і трохи наївний принт "Бембі" краще носити на одному елементі образу, поєднуючи з однотонними речами спокійних кольорів. Наприклад, сукня з "Бембі" в парі з елегантним жакетом виглядатиме стильно, але без перебору. Мінімалістичні аксесуари підкреслять цінність вашого вибору.

Класичний горошок завжди виглядає доречно, якщо дотримуватися пропорцій: великі візерунки для коротких топів або спідниць, дрібний горошок для суконь і блуз. Комбінуйте з однотонним низом або верхом з високоякісних матеріалів. Доповніть образ витонченими туфлями або босоніжками на підборах, і навіть повсякденний лук стане елегантним.

Загальна порада

Щоб виглядати дорого, дотримуйтесь правил балансу: яскравий принт + спокійний базовий елемент, пастель + якісна тканина, мінімум металевих деталей, максимум чистих ліній та пропорцій.