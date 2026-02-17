Как носить baby blue, принт "Бэмби" и горошек весной 2026: советы Андре Тана

Тренды весны 2026 года

Baby blue

Одним из ключевых цветов весны 2026 стал baby blue. Этот светлый, нежный оттенок прекрасно сочетается с коричневым, бургунди, розовым и другими пастельными тонами. Он добавляет образу легкости и свежести, став идеальным выбором для ранней весны.

Baby blue отлично смотрится в платьях, блузах и жакетах, а также в деталях аксессуаров, подчеркивая женственность и романтичность образа.

Андре Тан о модных трендах весны 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Цветочный принт

Цветочный принт остается must-have сезона и лишь набирает популярности. Легкие платья, блузы и даже аксессуары с цветочными мотивами стали символом весеннего настроения.

Андре Тан подчеркивает, что принты этого типа - это не просто временный тренд, а образ жизни: они добавляют легкости, поднимают настроение и позволяют создавать яркие, динамичные образы для повседневной жизни.

Горошек

Принт горошек, который завоевал популярность еще в 2025 году, возвращается на модные подиумы. В этом сезоне он демонстрирует прирост спроса на европейском рынке и обещает стать ключевым элементом весенних коллекций.

Горошек подходит как для повседневных образов, так и для более изысканных "луков" - его стоит сочетать с пастельными оттенками и нейтральными базовыми вещами.

Принт "Бэмби"

Если раньше на пике популярности был агрессивный леопард, в этом сезоне его заменяет принт "Бэмби". Нежный, немного наивный и привлекательный мотив идеально подходит для весенних платьев и блуз.

Этот принт создает атмосферу легкости и романтики, делая образ мягким и женственным без чрезмерной яркости.

Восточный минимализм

Еще одно важное направление весны 2026 - восточный минимализм. Он сочетает простоту и лаконичность с объемными низами: брюки-аладдины, шаровары, брюки-бананы и юбки-тюльпаны.

Узкий верх помогает подчеркнуть пропорции тела и сбалансировать объемные детали. Такой стиль подходит как для офиса, так и для свободного времени, создавая комфортный, но в то же время стильный образ.

Мандарин-жакеты

Новый тренд, который меняет привычные представления о жакетах, - мандарин-жакеты. Они добавляют образу восточного шика и в то же время остаются универсальными для повседневной носки.

Яркие, структурированные, но при этом легкие, эти жакеты становятся основой для комбинирования с базовым гардеробом и подчеркивают индивидуальность владельца.

Укороченный верх

В этом сезоне популярными становятся кроп-топы, кейпы и короткие жакеты. Важной идеей является не просто показать немного кожи, а умело подчеркнуть пропорции тела, создавая гармоничный и стильный образ.

Такие элементы легко комбинируются с высокими юбками, брюками и даже объемными низами в стиле восточного минимализма.

Как носить тренды весны 2026, чтобы выглядеть дорого

Для эффекта дорогого стиля с оттенком baby blue выбирайте вещи из натуральных тканей: шелк, кашемир, легкий шерстяной трикотаж. Добавьте аксессуары в тон - сумку или туфли на каблуке, и ваш образ будет выглядеть завершенно.

Мягкий и немного наивный принт "Бемби" лучше носить на одном элементе образа, сочетая с однотонными вещами спокойных цветов. Например, платье с "Бэмби" в паре с элегантным жакетом будет выглядеть стильно, но без перебора. Минималистичные аксессуары подчеркнут ценность вашего выбора.

Классический горошек всегда выглядит уместно, если соблюдать пропорции: крупные узоры для коротких топов или юбок, мелкий горошек для платьев и блуз. Комбинируйте с однотонным низом или верхом из высококачественных материалов. Дополните образ изящными туфлями или босоножками на каблуке, и даже повседневный лук станет элегантным.

Общий совет

Чтобы выглядеть дорого, соблюдайте правила баланса: яркий принт + спокойный базовый элемент, пастель + качественная ткань, минимум металлических деталей, максимум чистых линий и пропорций.